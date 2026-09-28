El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y miembros de su equipo de seguridad habrían recibido varias alertas de funcionarios egipcios antes de la incursión de Hamás del 7 de octubre de 2023, según reportes de The Wall Street Journal y The Atlantic. Las comunicaciones advertían sobre el deterioro de la situación en Gaza y posibles preparativos para una operación de gran magnitud, aunque no establecían la fecha ni el alcance del ataque.

La primera comunicación egipcia se produjo en junio de 2023 y fue seguida por una visita de Abbas Kamel, jefe de la inteligencia de ese país, a Israel en septiembre. Días antes de la incursión, Kamel también habría llamado a la oficina de Netanyahu para transmitir una tercera advertencia, mientras los contactos entre ambos servicios de inteligencia continuaban.

The Wall Street Journal señaló que los mensajes mencionaban cambios en los discursos de Yahya Sinwar y reuniones frecuentes entre Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Pese a ello, las autoridades israelíes consideraban que la situación en la frontera permanecía bajo control.

El viaje de Kamel a Tel Aviv

The Atlantic reportó que el 26 de septiembre de 2023 un avión privado vinculado a la inteligencia egipcia aterrizó de forma confidencial en el aeropuerto Ben Gurión. Kamel habría permanecido 67 minutos en Israel y durante ese tiempo informó a altos mandos de seguridad sobre los movimientos que atribuía a Hamás.

La información transmitida apuntaba a una posible acción de gran escala y contemplaba medidas para reducir las tensiones. Entre ellas figuraban facilitar permisos laborales y otorgar alivios económicos a la población de Gaza.

Otras señales de tensión

Los reportes situaron estas advertencias en un contexto de creciente tensión por el cierre del paso de Erez y el congelamiento de fondos para combustible procedentes de Qatar. El 26 de septiembre, el medio Rai al-Youm informó que Hamás había comunicado a Egipto que Gaza estaba cerca del colapso debido a las restricciones fronterizas.

Las advertencias egipcias no precisaron cuándo se produciría una incursión ni su dimensión. Sin embargo, según los reportes, los mensajes alertaban sobre cambios en el comportamiento de Hamás y un deterioro de las condiciones en el territorio palestino.

Israel negó algunas versiones

La oficina de Netanyahu no respondió a las consultas de The Wall Street Journal sobre los contactos previos al ataque y anteriormente había negado conversaciones entre el primer ministro y Kamel durante esos meses. Tzachi Hanegbi, quien entonces encabezaba el Consejo de Seguridad Nacional israelí, también negó que hubiera ocurrido la visita del funcionario egipcio o la advertencia descrita por The Atlantic.

El ataque del 7 de octubre de 2023 dejó alrededor de 1.200 muertos en Israel y desencadenó la guerra en Gaza. Las revelaciones sobre las comunicaciones previas han puesto nuevamente bajo atención las evaluaciones de seguridad realizadas por las autoridades israelíes antes de la incursión.