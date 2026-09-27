Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) frustró, en operativos independientes realizados en distintas regiones del país, el ingreso de dinero en efectivo, un teléfono celular y más de 400 cigarrillos a tres establecimientos penitenciarios.

AREQUIPA

El primer caso se registró en el Establecimiento Penitenciario de Arequipa, donde un visitante intentó ingresar el dinero que estaba oculto en el calzado que portaba. Tras la revisión, se hallaron 20 billetes de S/200, distribuidos en ambas sandalias, sumando un total de S/400.

Además, durante la inspección de su monedero, se encontraron 100 monedas de S/ 1, dos billetes de S/ 100 y dos billetes de S/ 50, por un monto adicional de S/ 400. El intervenido tenía la intención de visitar a su cuñado Wilfredo Ll. T., sentenciado por robo agravado.

LURIGANCHO

El segundo caso se reportó en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, donde una mujer quiso ingresar un equipo celular que se encontraba dentro de una cartuchera tipo peluche.

Sucede que la ciudadana, acompañada de tres menores de edad, iba a visitar a su hermano, el interno Cristian F. M., albergado en el pabellón 7.

CHICLAYO

El tercer hecho ocurrió en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, donde se frustró el ingreso de 408 cigarrillos que llevaba una visitante en el interior de su bolsa de víveres.

Agentes del INPE encontraron en el interior de 34 turrones bolsitas transparentes conteniendo los productos prohibidos. La mujer estaba acompañada de su mejor hijo y pretendía visitar a su conviviente, el interno Luis G. M., situado en la cuadra 5, pabellón 4 del Régimen Cerrado Ordinario.

Frente a los casos registrados, los hechos fueron comunicados a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.