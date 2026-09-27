El papa León XIV se reunió este domingo con siete víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia de Francia durante su visita a Lourdes. La conversación incluyó testimonios sobre el sufrimiento provocado por estos hechos y propuestas para fortalecer las medidas que permitan prevenir nuevos casos.

El encuentro se realizó en la residencia episcopal de Lourdes y estuvo acompañado por el obispo Gérard Le Stang, presidente del Consejo para la Prevención y Lucha contra la Pedofilia de la Conferencia Episcopal Francesa. La reunión comenzó poco después de las 17:30 y terminó después de las 19:00, según informó el portavoz vaticano Matteo Bruni.

El pontífice conversó de manera individual y privada con cada participante para conocer sus experiencias y las consecuencias que enfrentaron. Algunos relatos también hicieron referencia a situaciones en las que personas que podían haber intervenido guardaron silencio o actuaron con complicidad.

Los asistentes aprovecharon la conversación para plantear propuestas orientadas a impedir que situaciones similares vuelvan a producirse. León XIV también compartió unos momentos de oración con algunos de ellos antes de reunirse con todo el grupo.

El Papa León XIV se reúne esta tarde con 7 víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Antes el Papa ha exhortado a la Iglesia a reconocer sus “dolorosos extravíos” y ha instado a los obispos a mantenerse vigilantes en la prevención de esta “lacra” @telediario_tve pic.twitter.com/gGXc7dTBYD — Mavi Doñate (@mavidonate) September 27, 2026





¿Qué compromiso asumió el pontífice?

Durante la reunión conjunta, el papa agradeció a las víctimas por compartir sus experiencias y expresó su cercanía con quienes han sufrido abusos. También manifestó su intención de trabajar con ellos para que la comunidad de fieles pueda ofrecer consuelo y sanación a las personas afectadas.

El compromiso expresado por León XIV quedó recogido en el comunicado difundido por el Vaticano. La declaración hizo referencia tanto al testimonio recibido como a la necesidad de impedir que el daño vuelva a repetirse.

«Agradeciéndoles su doloroso testimonio y reafirmando su compromiso de garantizar que el mal que sufrieron jamás se repita», indicó.

Horas antes, el papa había pedido a los obispos franceses mantener la máxima vigilancia frente a los abusos y continuar con las acciones de prevención y reparación. El llamado formó parte de sus actividades durante la visita a Francia.

La reunión con las víctimas se produjo en ese contexto y permitió al pontífice escuchar directamente sus experiencias y planteamientos. Cinco de los siete participantes hicieron pública su identidad ante la prensa, mientras que los otros dos optaron por permanecer en el anonimato.

Los participantes que revelaron sus nombres fueron Jean-Marie Delbos, Véronique Garnier, Jérôme Guillement, Olivier Mardi y Bertrand Virieux. El grupo estuvo conformado por cuatro hombres y tres mujeres.