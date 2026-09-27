A un mes de la muerte de Milan, escolar de 13 años que fue atacado con un arma blanca por otro estudiante en Huancayo, su padre continúa cuestionando la actuación de las autoridades. Rubén Taipe reveló en Exitosa que la familia busca que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

El familiar afirmó que su hijo había sufrido agresiones desde que ingresó al colegio Santa Isabel. Según su versión, estudiantes de grados superiores exigían pagos de entre S/1 y S/2 a alumnos menores para no atacarlos, mientras Milan habría regresado a casa con señales de haber sido golpeado tras negarse a entregar dinero.

El padre también sostuvo que los enfrentamientos entre las instituciones Santa Isabel y Politécnico se habían intensificado desde junio. Señaló que grupos de estudiantes se reunían después de las clases para perseguir o intimidar a alumnos de la institución rival y cuestionó que las autoridades no hayan intervenido de manera suficiente.

Sobre esta situación, Taipe recordó que el conflicto entre ambos colegios era conocido en la zona y que ya se habían registrado otros episodios de violencia. Su posición quedó resumida en el siguiente pronunciamiento.

“Es de conocimiento público que se venían enfrentando estas dos instituciones: Politécnico y Santa Isabel, una rivalidad de años que desde el mes de junio se venía intensificando”, señaló el padre.

La familia asegura que la investigación no ha avanzado como esperaba y que tampoco fue atendida su solicitud para conformar una comisión investigadora. Taipe pidió establecer el grado de responsabilidad de quienes participaron en el ataque y determinar si hubo omisiones por parte de las instituciones involucradas.

El adolescente de 17 años señalado como presunto responsable permanece con cuatro meses de internamiento preventivo en un centro de rehabilitación de El Tambo. El padre reclama que el proceso permita establecer las responsabilidades individuales y aplicar las sanciones que correspondan.

Taipe cuestionó la actuación de la Policía Nacional, la municipalidad y las autoridades de los colegios ante los antecedentes de enfrentamientos entre estudiantes. También comparó la respuesta recibida en Huancayo con la atención que han generado otros casos ocurridos en Lima, como el del Liceo Naval.

“¿Con nosotros por qué la discriminación? Para nosotros también está la indignación, porque la ley está para todos pero las reacciones y actuaciones no son iguales”, indicó.

La comunidad de Huancayo prepara una asamblea general para definir nuevas acciones y una posible marcha. Los familiares buscan mantener el pedido de esclarecimiento del caso y exigir que se determinen las responsabilidades correspondientes.