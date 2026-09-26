Jely Reátegui explicó su ausencia de las recientes ediciones de Yo Soy luego de ser diagnosticada con dengue.

La actriz compartió en Instagram fotografías de los días que permaneció internada y mostró parte del proceso que atravesó durante su recuperación.

“Fiebres extremas, dolor de ojos, de cabeza, de huesos, de músculos, escalofríos infinitos, plaquetas en el piso, hígado en colapso, rash cutáneo, picazón, ardor, pérdida de equilibrio”, detalló la actriz.

Durante su hospitalización, la actriz pasó algunos días en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN), según las imágenes que publicó.

Tras permanecer internada, Jely Reátegui recibió el alta médica y contó que la enfermedad la afectó de manera considerable.

“Me dio dengue. Me agarró feo y me asusté. Cuídense, por favor y tomen sus precauciones. Hoy me dieron de alta y pienso cosas”, señaló.