Después de 40 días sin actividad, los obreros y empleados de la unidad minera San Juan de Chorunga, en la provincia de Condesuyos, región Arequipa, se reincorporarán a sus puestos de trabajo el próximo martes 29 de septiembre, tras alcanzar un acuerdo con Minera Orex S.A.C.

El fin de la huelga se dio luego de una jornada de negociación de 24 horas continuas, conducida por la Dirección General de Trabajo, a través de la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral del Ministerio de Trabajo. Las negociaciones comenzaron a las 9:00 a. m. del viernes 25 de septiembre y se prolongaron durante toda la madrugada hasta concluir a las 9:00 a. m. del sábado 26.

Con la firma de dos convenios colectivos válidos para el periodo 2026-2028 —uno para el sindicato de obreros y otro con el sindicato de empleados—, los trabajadores obtuvieron 66 acuerdos por documento en materia económica, laboral y social.

ACUERDOS

Entre los principales beneficios figuran incrementos en el salario básico, bonos por cierre de pliego que van de S/5 000 a S/12 000, y bonos adicionales por el cierre del convenio multianual y el reinicio de actividades.

El acuerdo también reconoce una bonificación por quinquenio que va desde el 5 % hasta el 24 % de la remuneración básica, según los años de servicio; una asignación anual por escolaridad de S/ 550; refrigerio diario de S/ 10 para determinados turnos; y dos becas universitarias anuales para los hijos de los trabajadores con mejor desempeño académico.

Asimismo, se determinaron compromisos para la construcción y el mejoramiento de viviendas destinadas a los trabajadores, atención médica, entre otros servicios de salud. Así también, los convenios incluyen ayudas económicas de hasta S/40 000 por fallecimiento a causa de accidente laboral, préstamos de hasta S/12 500 por enfermedad del trabajador o de familiares directos, becas universitarias para hijos de empleados destacados y una cláusula que permitirá ajustar los sueldos si la inflación anual supera el 5.5%.

Por su parte, la empresa se comprometió a no iniciar sanciones ni despidos vinculados a la huelga y a dejar sin efecto cualquier procedimiento disciplinario en curso, además de renovar los contratos de quienes ocupaban puestos permanentes antes del conflicto.

Con la suscripción de las actas, quedó además sin efecto una nueva comunicación de huelga que estaba prevista para el martes, día en que los trabajadores retomarán sus labores en los horarios habituales.

La negociación contó con la participación de representantes de Minera Orex, del sindicato de obreros y del sindicato de empleados de San Juan de Chorunga, así como de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú.