La película peruana ‘Santidad’, filmada íntegramente en Cusco, ya se estrenó en varias salas de cine a nivel nacional, sin embargo, esto no ocurrió en el propio Cusco, donde una decisión por parte del Arzobispado local habría impedido que este filme llegue a los ojos y oídos de los cusqueños.

A propósito del tema, Correo entrevistó al director del largometraje, Rodolfo Espinoza, quien confirmó que una decisión tomada desde la Iglesia, habría cancelado la proyección de la película en la Ciudad Imperial.

Como explica el cineasta peruano, ‘Santidad’ es una película de humor que satiriza diversos comportamientos en un pueblo imaginario del Ande peruano. Entre los personajes se halla un arzobispo local, interpretado por Pedro Olórtegui, quien evidencia su obsesión por la pureza moral y su forma de imponer su visión del bien y del mal, desencadenando hechos que pondrán en crisis su autoridad.

Esta interpretación y posterior análisis por parte del Arzobispado en Cusco no habría sido de su total agrado, por lo que, según el director de la película y su producción, habrían mandado a cortar la emisión de la obra en las salas de Cineplanet Cusco, establecimiento que funciona en el mall Real Plaza, ubicado en conseción de uso en terrenos del Arzobispado de Cusco.

“‘Santidad’ está basada en narraciones andinas; en la oralidad en el Ande existe la imagen del Tayta Cura, que es un personaje que puede ser un héroe o puede ser un villano. Hay una crítica sí, hacia el poder ejercido desde este personaje, pero es una crítica que hubiera podido caer a cualquier personaje en ejercicio de este poder, finalmente el filme no critica a la Iglesia como tal”, citó el cineasta cusqueño.

Luego mencionó que él puede tener críticas o no en cuanto a la función de la Iglesia en la sociedad peruana, pero estas críticas no están contenidas en su obra “Yo respeto profundamente a las personas creyentes y que tienen fe en los símbolos de la Iglesia, el objetivo de esta película es mostrar el folclore e imaginario colectivo y criticar el poder, tenga quien lo tenga”.

Rodolfo Esinoza también mencionó que la producción de ‘Santidad’ logró comunicarse con el asesor legal del Arzobispado del Cusco, quien textualmente habría mencionado que el largometraje no se proyectaría por decisión del arzobispo, en este caso, monseñor Richard Alarcón.

“Mi productor pudo hablar con el asesor legal del Arzobispado, quien comunicó que el Arzobispado no iba a permitir que se proyecte la película en el local del Cineplanet, por el momento no tenemos más detalles, el Arzobispado tampoco ha hecho un anuncio formal”.

Finalmente, hizo un llamado a la empresa privada a dar más cabida al cine nacional, para que las proyecciones de películas peruanas tengan facilidades en las salas, con mayores y mejores horarios: “Sabemos que puede haber otras películas que van a redituar más a las empresas, pero mientras no se le dé más espacio al cine y al arte nacional, a las finales pierde la cultura y pierde todo el Perú”.

DATO:

- Correo trató de comunicarse con el Arzobispado de Cusco para obtener su versión, cosa que fue imposible hasta el momento.