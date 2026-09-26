Rosángela Espinoza señaló que actualmente está soltera y que, aunque conversa con algunas personas que considera interesantes, prefiere conocerlas con calma antes de comenzar una relación.
“Ya voy a conocer a alguien, tengo conversaciones por ahí con personas interesantes, pero hay que averiguar la vida de esa persona, no se trata de verte y ya nos vamos, hay que darse su tiempo. Ya han pasado meses (que estoy soltera), porque uno tiene que darse su tiempo para sanar”, expresó.
Luego continuó con: “No se trata de cambiar de novio como si cambiaras de prenda íntima. Yo tengo bien claro lo que quiero y sí soy exigente, porque miren a las mujeres que no fueron exigentes, miren sus historias. Con eso lo digo todo, la tengo clarísima”.
La popular ‘chica selfie’ también aseguró que nunca tuvo una relación con un chico reality, pues considera que quienes trabajan con ella en ese ámbito son únicamente sus compañeros.
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