La presidenta de la República, Keiko Fujimori, retomó este jueves sus actividades en Palacio de Gobierno luego de concluir su viaje de trabajo a Estados Unidos, donde participó en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La mandataria encabezó una nueva reunión del Consejo de Ministros junto al premier Luis Galarreta y los demás integrantes del gabinete ministerial.

La sesión permitió revisar distintos asuntos de la agenda del Ejecutivo, entre ellos propuestas relacionadas con educación, salud, infraestructura y seguridad ciudadana. Además, se evaluó una iniciativa para asignar recursos destinados a las acciones previstas ante el Fenómeno El Niño 2026-2027.

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Culminó sesión de Consejo de Ministros



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Regulación del uso de celulares en colegios

Durante la reunión, el ministro de Educación presentó un informe sobre el proyecto de decreto supremo que desarrolla el reglamento de la ley referida al uso de teléfonos celulares en las instituciones y programas de Educación Básica. El documento establece las disposiciones que regularán el empleo de estos dispositivos dentro de los centros educativos.

La propuesta fue incorporada a la agenda del gabinete como parte de los temas vinculados al sector Educación, José Antonio Chang.

Acciones contra la anemia

Otro de los puntos revisados correspondió al trabajo que realizan distintas entidades del Estado para enfrentar la anemia. El ministro de Salud expuso ante el gabinete los avances de la estrategia intersectorial y las acciones coordinadas con otros sectores.

Entre las instituciones involucradas figura el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La intervención conjunta busca articular las acciones que se desarrollan desde las diferentes áreas del Gobierno frente a este problema.

Recursos para enfrentar Fenómeno El Niño

La agenda también incluyó una propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas para aprobar créditos suplementarios destinados a financiar intervenciones frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. Los recursos planteados también contemplan medidas relacionadas con infraestructura, seguridad ciudadana, salud y educación.

El proyecto considera además el financiamiento de otros servicios y obligaciones esenciales del Estado. Su incorporación a la sesión formó parte de los asuntos económicos y sectoriales revisados por el Consejo de Ministros.