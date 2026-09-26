Volvió a correr sangre hoy en el interior del penal de Challapalca en la sierra de Tacna donde están los delincuentes considerados más peligrosos e integrantes de bandas criminales. Un interno fue acuchillado ferozmente tras una pelea o reyerta, luego con la salud grave fue socorrido por el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y trasladado al Centro de Salud de Mazocruz (Puno) donde confirmaron su deceso. Posteriormente se comunicó a la comisaría de Mazocruz que pertenece a la Región Policial Puno y que está en el distrito Santa Rosa, provincia El Collao (Puno).

También, otro interno de ese establecimiento penitenciario fue encontrado sin vida con evidencias de ahorcamiento y para esclarecer una posible participación de terceras personas en el hecho, desde Tacna se trasladó a ese penal una comitiva de policías de la sección de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri).

Estaba sentenciado

De acuerdo a una fuente policial de Mazocruz, el interno que fue evacuado del penal de Challapalca al centro de salud de esa localidad puneña está identificado plenamente. Tenía 36 años de edad y cumplía una sentencia de 20 años de prisión efectiva por delito de robo agravado en grado de tentativa.

Se espera comunicado

De la dirección del penal de Challapalca considerado de máxima seguridad no brindaron mayor información sobre lo sucedido en las últimas horas con dos internos muertos. Solo indicaron que ya habían dado a conocer a la Dirección Regional de INPE Puno y también a la central de INPE en Lima para que se pronuncien con un comunicado.

En Challapalca están albergados los internos que están considerados de alta peligrosidad

Realizan requisa

Se dispuso esta noche la realización de una requisa en el interior del penal de Challapalca, por parte de la PNP y el INPE, con revisión de todas las celdas y lugares que tienen acceso los internos.

Penal en emergencia

Hay que indicar que los nuevos hechos en Challapalca (Tacna) se registran cuando ese penal está declarado en estado de emergencia por el Gobierno, junto a otros cuatro penales de máxima seguridad del país por un plazo de 60 días calendario, desde inicios de setiembre del presente año.

Por este motivo, el control del orden está a cargo de la PNP, tanto en la parte interna y perimetral, con apoyo del Ejército. Mientras el INPE mantiene la custodia y administración interna.