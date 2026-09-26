El Poder Ejecutivo evalúa presentar ante el Congreso un proyecto de ley de crédito suplementario para financiar medidas de prevención frente al Fenómeno El Niño y atender otros requerimientos considerados prioritarios. La propuesta incluye recursos para incrementar el subsidio de Pensión 65, reforzar la logística de la Policía Nacional y financiar programas de empleo temporal y apoyo educativo.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó sobre la iniciativa tras participar en la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Conagerd), realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). El proyecto aún deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros antes de ser remitido formalmente al Parlamento.





Incremento para Pensión 65

Uno de los componentes planteados contempla elevar de S/ 350 a S/ 700 la subvención bimestral que reciben los beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. La medida alcanzaría a más de 700 mil adultos mayores que se encuentran en condición de extrema pobreza.

El incremento forma parte del paquete de medidas que el Ejecutivo busca financiar mediante el crédito adicional. Su eventual aprobación permitiría destinar mayores recursos al programa durante el periodo contemplado por la propuesta.

Recursos para la Policía

La iniciativa también considera fondos destinados a mejorar la logística de la Policía Nacional del Perú para las acciones contra el crimen organizado. El planteamiento incorpora este componente dentro de las necesidades que el Ejecutivo busca atender mediante la ampliación presupuestal.

La propuesta se suma a otras medidas que el Gobierno viene planteando en materia de seguridad ciudadana. Galarreta ha señalado que el Ejecutivo busca desarrollar acciones coordinadas entre las instituciones responsables de enfrentar la criminalidad.

Empleo temporal y kits escolares

Otro de los puntos incluidos corresponde a la generación de nuevos puestos de trabajo temporal mediante el programa Llamkasun Perú, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La iniciativa también prevé adquirir kits escolares con indumentaria, calzado, mochilas y útiles educativos para familias de escasos recursos.

Estos recursos serían incorporados dentro del mismo proyecto de crédito suplementario que será evaluado por el gabinete. De esta manera, la propuesta contempla intervenciones adicionales a las relacionadas con la prevención ante el fenómeno climático.

Prevención ante lluvias y desbordes

Durante la sesión del Conagerd, Galarreta informó que las precipitaciones registradas en distintas zonas del país presentan valores superiores a los promedios históricos. Ante este escenario, el Gobierno contempla instalar de manera preventiva albergues para personas que viven cerca de cauces de ríos con riesgo de desborde.

El primer ministro señaló que el norte del país será una de las zonas más afectadas por las lluvias. La reunión permitió actualizar la información disponible y revisar las acciones que cada sector debe continuar ejecutando frente al Fenómeno El Niño.

La propuesta económica será revisada por el Consejo de Ministros antes de iniciar su trámite ante el Congreso. Galarreta había adelantado que el proyecto formaría parte de la agenda del gabinete y que su monto se encontraba en el rango de las cifras que se habían difundido públicamente.