La bancada de Juntos por el Perú (JP) presentó una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.

El documento reúne 35 firmas, de ellas ocho pertenecen a integrantes de Partido del Buen Gobierno (PBG) y del Partido Cívico Obras. Cuatro en cada caso.

Sin embargo, ambas bancadas deben definir todavía una posición unánime antes de votar en el pleno.

Consenso. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez (JP), confirmó la existencia de un acuerdo entre las tres bancadas.

“Claramente están las firmas. Ya tenemos (el apoyo) de la coalición democrática, de las tres fuerzas, que sería un gran bloque también”, afirmó a Canal N.

No obstante, el vocero de Obras, y uno de los firmantes de la censura, Víctor Piñán, confirmó a Correo que a la fecha solo diez de los 14 integrantes de su grupo respaldan la medida mientras cuatro permanecen pendientes porque estarían en provincias por la Semana de Representación.

“El día lunes nosotros vamos a decidir finalmente este tema y ver si hay unanimidad, pero la mayoría de miembros de la bancada de Obras en la Cámara de Diputados estamos de acuerdo con la censura del señor Astudillo”, sostuvo.

Piñán explicó también que el líder de Obras, Ricardo Belmont, está informado de las tratativas.

“Belmont está enterado de todas las decisiones que toma el partido. Como vocero realizo siempre las coordinaciones con el señor Ricardo, todo lo que sea resaltante. Nuestro líder siempre está al tanto de las decisiones más importantes”, declaró.

Sin embargo, el parlamentario aclaró que Belmont no estaría en la reunión de bancada del próximo lunes.

“No se le ha convocado, pero sí realizamos, yo como vocero realizo siempre las coordinaciones con el señor Ricardo”, señaló.

Piñán detalló que gestionó la adhesión de Obras a la moción de JP a través de su vocero Ernesto Zunini.

“Nos han escrito, lo hemos evaluado y a partir de eso ya hemos tomado la decisión”, afirmó.

Por su parte, la diputada Romina Uribe (PBG) explicó que la firma de la moción todavía no equivale a una decisión definitiva sobre el voto de toda la bancada.

“Tenemos que reunirnos como grupo parlamentario del Buen Gobierno y en el pleno expresaremos nuestra votación a partir del acuerdo que tengamos como grupo parlamentario”, declaró a Canal N.

Uribe precisó que la adhesión de los integrantes de su bancada a la moción no supone, por ahora, un compromiso sobre el sentido de su voto en el pleno.

“Estamos alineados con el clamor ciudadano de que tiene que atenderse la inseguridad ciudadana”, aseveró.