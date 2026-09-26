A 18 meses de prisión preventiva serán enviados los cuatro presuntos miembros de la organización criminal “La Mudanza”, la cual estaría vinculada a la planificación y ejecución de asesinatos por encargo (sicariato). Además, se les relaciona con el asesinato a balazos del exsecretario general de Construcción Civil, César Augusto Rodríguez Espinoza, conocido como “Pollero”, quien fue ultimado en Sullana, donde también resultó herida su pareja que iba con su menor hija.

La medida fue sustentada por el fiscal Orlando Urbina de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura, quien sustentó su requerimiento con las pericias especializadas, antropométricas y fonéticas realizadas con la participación de peritos expertos provenientes de Lima, cuyos resultados fueron incorporados al conjunto de elementos técnicos y científicos.

Además, herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación criminal, principalmente para el análisis de comunicaciones y evidencia digital, como conversaciones de WhatsApp, audios, videos, imágenes y otros registros.

Estos elementos permitieron establecer coordinaciones, desplazamientos en tiempo real y otras acciones vinculadas con los hechos materia de investigación, así como identificar presuntas labores previas de seguimiento y marcaje.

De acuerdo a la tesis fiscal, los investigados formarían parte de una presunta banda dedicada a la planificación y ejecución de ataques por encargo, mediante una actuación coordinada y con distribución de roles.

La medida fue dictada contra Jean Jefferson Z. F. (23), sindicado como el presunto gatillero o sicario de la organización. También la medida abarca contra Danilo L. E. C. (29), Dair S. C. A. (24) y Jesús A. C. V. (31). Ellos serán investigados por los presuntos delitos de banda criminal y sicariato.

Asimismo, la investigación se encuentra relacionada con el ataque al exdirigente de Construcción Civil, César Rodríguez, ocurrido el pasado 3 de marzo de 2026 en el paseo turístico Turicarami, cerca de la plaza Bolognesi en Sullana, donde resultó herida su pareja que iba con una niña a bordo de una camioneta que manejaba la víctima.

Además, informaron que los presuntos integrantes de dicha organización, son investigados por la planificación de otros presuntos ataques contra personas vinculadas al rubro de construcción civil.