A una semana del día central de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el proceso electoral queda marcado por candidaturas anecdóticas, familiares dentro de una misma lista municipal o parientes de actuales autoridades que buscan sucederlos en los cargos de elección popular.

TRES FAMILIARES

En Socabaya se encuentra uno de los hechos más inusuales del actual periodo electoral, donde papá, mamá e hijo van en la misma lista de Acción Popular. Jorge Luis Jove Manrique, de 33 años, es el candidato a la alcaldía distrital; el candidato a primer regidor de esta lista es su padre, Jorge Jove Mamani, de 63 años, mientras que su madre, Dominga Manrique Huanca de Jove, de 61 años, es la postulante a segunda regidora.

Mientras que el candidato a la alcaldía nació en la ciudad de Arequipa, su padre Jorge Jove es natural de la ciudad de Mollendo, en Islay, mientras que su progenitora, Dominga Manrique, nació en Carumas, provincia de Mariscal Nieto (Moquegua); no obstante, todos ellos viven en Socabaya.

En las declaraciones juradas de hoja de vida de los padres, declararon los mismos bienes inmuebles con dos predios, uno de ellos ubicado en La Campiña, mientras que el otro se encuentra ubicado en la parte alta de Cayma. Además de ellos, ambos declararon un mismo vehículo; sin embargo, con diferente valor, mientras que en la hoja de vida de Jorge Jove aparece valorizado en 40 mil soles, en la declaración de Dominga Manrique tiene un valor de 45 mil soles. En el caso del hijo, no declaró ingresos, ni bienes inmuebles o muebles.

No es la primera vez que Jorge Luis Jove tienta la alcaldía de Socabaya; en las elecciones del 2022 también postuló con Acción Popular; sin embargo, en aquella ocasión no pasó del 1 % de los votos emitidos.

MÁS CASOS

Este no es el único caso en Socabaya; el candidato a la alcaldía distrital por Avanza País, Víctor Florencio Manchego Ortega, lleva como candidato a primer regidor a su hijo Víctor Haffid Manchego Siza, ambos abogados de profesión.

Manchego Ortega ya postuló una vez a la alcaldía de Socabaya, en el proceso electoral del 2018 con el partido Siempre Unidos. Asimismo, en el 2006 intentó llegar al sillón municipal de Alto Selva Alegre con Unión por el Perú.

Otro caso, pero que involucra a un familiar de una autoridad en Socabaya, es el de Marcelino Muñoz Pila, quien postula a la alcaldía de Socabaya y busca suceder en el cargo al actual alcalde distrital y también candidato a la alcaldía provincial de Arequipa, Roberto Muñoz Pinto. Cabe señalar que ambos candidatos presentaron fuera de los plazos sus informes financieros de campaña, con la curiosidad de que Roberto Muñoz figura como único aportante de campaña de su padre.

Padre busca suceder a su hijo Roberto Muñoz en cargo de alcalde de Socabaya. Foto: GEC.

Un caso similar de familiar de autoridad es el de Vania Fast Torres Tupac, hija del alcalde de Miraflores , Germán Torres Chambi. Vania Torres va como primera regidora de Fuerza Arequipeña para la jurisdicción de Miraflores.

Cabe señalar que tanto Germán como Vania Torres se afiliaron el mismo día al partido Progresemos, 7 de octubre del 2024, y presentaron su desafiliación el 2 de julio del 2025.

En José Luis Bustamante y Rivero , padre e hija van como candidatos por Renovación Popular, mientras que Carlo Ramiro Aliaga Núñez postula a la alcaldía; su hija, Carla Belén Aliaga Castello, va como sexta regidora, en una lista donde el primer regidor era el actual concejal German Claudio Aliaga Núñez, quien fue excluido del proceso electoral.