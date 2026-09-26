Los casos de feminicidio se han incrementado en la región central del país, afirmó la fiscal especializada en la Fiscalía de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar. En el año 2025, se registraron 12 casos según el registro del Centro Emergencia Mujer, frente a los 7 casos registrados en el año 2023.

Acotó que este año los casos superarían mucho más las cifras.

Asimismo, se registraron un total de 1718 denuncias de agresiones en contra de las mujeres y otros integrantes del grupo familiar, según el registro del Ministerio Público. Además se registraron 348 casos de violación de la libertad sexual.

PREOCUPA. “Hay muchos casos de violaciones contra la libertad sexual contra mujeres, menores de edad, al año se llega hasta 6 mil a 7 mil casos existentes”, explicó la fiscal Brenda Montenegro.

Cabe mencionar que existe la Ley n.° 30364, la cual busca prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres, tanto en espacios públicos como privados, y proteger a integrantes del grupo familiar, especialmente a quienes están en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física.

Para lograrlo esta ley establece mecanismos, medidas y políticas integrales que aseguren la prevención, atención y protección de las víctimas, y la reparación del daño causado. Además, dispone la persecución y sanción de los agresores, incluyendo su reeducación, para que todas las mujeres y grupos familiares puedan vivir libres de violencia y ejercer plenamente sus derechos.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley n.° 30364, los operadores deben considerar los siguientes enfoques al aplicarla: Enfoque de género: Reconoce las desigualdades en las relaciones entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género, que generan una de las principales causas de la violencia contra la mujer. Este enfoque guía el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades. Enfoque de integralidad: Reconoce que la violencia contra las mujeres surge de múltiples causas y factores presentes a nivel personal, familiar, comunitario y estructural.