La Contraloría General de la República (CGR) detectó que funcionarios de la Municipalidad Distrital de Tambogrande aprobaron valorizaciones y autorizaron pagos al consultor de supervisión sin verificar la participación efectiva del especialista en seguridad y salud durante la ejecución de la obra de recuperación de la infraestructura de la I.E. n.° 20153 del centro poblado Santa Ana (Tambogrande), con lo cual se omitió la aplicación de la penalidad contractual correspondiente, y ello, a su vez, causó un perjuicio económico de S/ 93 077.

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 008-2026-2-2413-AC (período de evaluación del 1 de diciembre de 2022 al 20 de junio de 2024) se señala que no se acreditó la participación total y efectiva durante 276 días calendario del profesional propuesto o personal clave ofertado por el consorcio supervisor, pese a que su participación permanente constituía una obligación prevista en las bases integradas, en los términos de referencia y el contrato de consultoría de obra.

Además, de acuerdo con la evidencia obtenida por los auditores, el referido especialista mantuvo vínculos laborales y desarrolló actividades en otras entidades, así como en la propia comuna de Tambogrande, donde se desempeñó como gestor de obras, durante períodos coincidentes con la ejecución contractual.

A pesar de esta situación, la entidad tramitó y otorgó conformidad a las valorizaciones presentadas por el consultor supervisor autorizando los pagos correspondientes, sin verificar oportunamente el cumplimiento de la participación total y efectiva exigida contractualmente para el referido especialista. Asimismo, no se adoptaron las acciones respectivas frente al incumplimiento advertido ni se aplicó la penalidad prevista.

Los hechos ponen en evidencia deficiencias en el control, seguimiento y supervisión de la ejecución del contrato de consultoría de obra por parte de funcionarios responsables de la municipalidad.

Como resultado del control posterior se identificó la presunta responsabilidad civil de cinco personas, entre funcionarios y exfuncionarios. Por esta razón, se ha recomendado a la Procuraduría Pública de la Contraloría el inicio de las acciones legales en contra de los involucrados. Asimismo, se recomendó al Órgano Instructor el procesamiento de los mismos, pues tendrían responsabilidad administrativa funcional bajo la potestad sancionadora de la Contraloría.

Cabe indicar que la obra se inició en el 2022 y, tras ampliaciones y suspensiones de plazo, concluyó en el 2024. A fines de octubre de 2024, la entidad aprobó la liquidación por S/ 9 235 971.

Los resultados del servicio de control posterior fueron comunicados al titular de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.