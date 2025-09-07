La Contraloría advirtió que la Municipalidad Provincial de Piura ocasionó un perjuicio económico de más de S/ 100 000 al Estado, tras identificar presuntas irregularidades en los procesos de contratación ejecutados durante el periodo de emergencia por lluvias en el 2023. El informe concluye que los funcionarios favorecieron a 12 proveedores.

TAMBIÉN PUEDE LEER:

Piura: La Contraloría alerta deterioro en la obra del centro de salud Los Algarrobos

En primer lugar, se detectó un perjuicio económico de S/ 37 200 tras la conformidad en la prestación de servicios no concluidos y contrataciones efectuadas sin que acredite el cumplimiento de los Términos de Referencia (TDR).

La comisión de control detectó la contratación de dos servicios. Una corresponde al servicio de alquiler de un volquete y el otro alquiler de dos camionetas en las que se otorgó conformidad a pesar de no ejecutarse la totalidad del servicio requerido y en el alquiler del volquete se aprobó sin culminar el servicio, generando un perjuicio de S/ 37 200 en beneficio de la proveedora Carla Razuri Santur, a quien se le otorgó las dos contrataciones para realizar trabajos de limpieza por las lluvias.

Se precisa que este perjuicio fue ocasionado por José Calderón, gerente de la Gerencia Territorial y de Transportes y por Juan Echeandía, jefe de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, quienes emitieron la conformidad a favor de Razuri Santur. También incluye al jefe de la División de Ornato, Christian Manrique, quien emitió la conformidad antes de culminar el servicio de contratación del volquete.

Cabe señalar que la empresa Constructora Produtec y la persona Carla Rázuri, resultaron favorecidas, sin embargo, en la revisión a la ficha se advierte que la representante legal de Produtec es la misma señora Carla Razuri Santur, quien además no acreditó en los TDR su experiencia mínima de un año en el rubro de alquiler de maquinaria, ya que solo lo constató con declaraciones juradas simples.

Agregó que esto también generó el favorecimiento de 12 proveedores que no acreditaron el cumplimiento de los TDR en 25 contrataciones para el alquiler de cisternas por S/ 800 850. Fue Ángel Ospino, jefe de la Oficina de Mantenimiento de Control y Maquinaria que dio la conformidad para la contratación.

El informe también detalla que se otorgó conformidad al alquiler de cisternas, beneficiando a contratistas, pese a que registraron trabajos de manera simultánea en diferentes ubicaciones, ocasionando un perjuicio de S/ 22 329.

El informe señala que los funcionarios aprobaron la ejecución de la ficha técnica del servicio drenaje pluvial de la cuenca ciega El Golf, pese a que no estaba concluido, favoreciendo a la contratista y generando un perjuicio de S/ 47 201 por partidas no ejecutadas, además de S/ 11 667 por penalidad de mora que no fue cobrada.

La Contraloría emitió iniciar acciones penales contra los funcionarios Ricardo Rivas, Yefraín Sánchez, Juan Echeandía, José Calderón, William Sosa, Ángel Espino y Christian Manrique.