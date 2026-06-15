El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) identificó 36 botaderos que operan por debajo de los estándares ambientales mínimos, ocupando cerca de 609 hectáreas contaminadas distribuidas en las tres provincias de Lambayeque.

De ese total, 17 botaderos se ubican en Chiclayo, 14 en Lambayeque y 5 en Ferreñafe.

Ante ello, la jefa de la Oficina Desconcentrada Lambayeque del OEFA, Glendy Paola Zabarburú Belloso, advirtió que durante las supervisiones se detectaron situaciones de riesgo capaces de generar daños graves al ambiente, los recursos naturales y la salud de la población.

Por ello, el OEFA dictó hasta la fecha 69 medidas preventivas en 16 unidades fiscalizables administradas por 20 municipalidades. Sin embargo, solo siete de esas unidades —correspondientes a diez municipios— han acreditado el cumplimiento de las disposiciones.

El resto mantiene incumplimientos, entre ellos Monsefú, Pimentel, Ciudad Eten, Puerto Eten, Santa Rosa, Olmos, Pucalá, Pomalca y Pátapo.

Para presionar a los remisos, la entidad impuso multas coercitivas por un total de 82 UIT. El OEFA exhortó a los municipios a garantizar condiciones mínimas de operación en sus botaderos mientras avanzan en proyectos integrales de gestión de residuos sólidos, a fin de evitar incendios, proliferación de vectores como moscas y roedores, y la contaminación del suelo, el aire y las aguas subterráneas.