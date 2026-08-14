Naldy Saldaña llegará este sábado a El Reventonazo de la Chola para hablar sobre el acoso y hostigamiento que, según denunció, vivió durante su etapa en la orquesta La Bella Luz por parte del exdirector musical César Sánchez.

La entrevista será emitida a las 8 de la noche por América Televisión y contará con la presencia de sus padres y su hermana, quienes la acompañan en este proceso.

La cantante hizo pública semanas atrás una denuncia judicial contra Sánchez y difundió videos que, según señaló, afectan su integridad y honor. Durante la entrevista con la Chola Chabuca, Saldaña recordó lo ocurrido entre lágrimas. “Esto ya ha pasado antes... todo esto me ponía mal”, afirmó.

La Chola Chabuca también expresó públicamente su solidaridad con la cantante durante la edición anterior del programa y manifestó su deseo de que el caso llegue a un resultado de justicia.

“Hoy quisiéramos hacer solo un alto para decirle que estamos con ella, que nos solidarizamos, que deseamos que este momento arribe en un acto de justicia para con ella y de empoderamiento para otros y otras que se hayan visto afectados por situaciones similares en cualquier ámbito de la vida”, comentó.