El Directorio de Petroperú oficializó la designación de Luis Alberto Suárez Carlo como gerente general encargado de la empresa estatal. La decisión quedó establecida mediante el Acuerdo de Directorio N.° 087-2026-PP, que fija el inicio formal de sus funciones para el próximo 15 de agosto de 2026.

La designación ocurre en un contexto clave para la petrolera estatal, que busca continuar fortaleciendo su gestión operativa y comercial. Con esta medida, se pretende afianzar la toma de decisiones en la administración ejecutiva y contribuir al objetivo de garantizar la seguridad energética del país.

Suárez Carlo cuenta con una formación profesional multidisciplinaria. Es ingeniero industrial por la Universidad de Piura y abogado por la Universidad Tecnológica del Perú, además de tener una maestría en Administración por la Universidad ESAN. También realizó estudios de posgrado especializados en Finanzas y Dirección Ejecutiva de Proyectos.

Su trayectoria profesional supera los 40 años y está vinculada a la industria de los hidrocarburos y a la gestión interna de Petroperú. A lo largo de su carrera en la empresa estatal, ocupó cargos como gerente corporativo de Administración y gerente corporativo de Planeamiento, Gestión y Riesgos, además de dirigir diversas gerencias relacionadas con las operaciones de la compañía.