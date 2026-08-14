Silvia Cornejo fue captada en una clínica local, donde acudió para realizarse sus controles prenatales tras confirmar que espera a su segundo hijo, fruto de su relación con su aún esposo, Jean Paul Gabuteau.

En las imágenes de Instarándula, la exmodelo aparece sola durante su visita a la clínica, luego de su separación del empresario tras un ‘ampay’ que evidenció que aún mantiene un vínculo sentimental con su expareja, Analía Jiménez.

La producción de Q’ Bochinche se comunicó con Silvia Cornejo para consultarle si está afrontando su embarazo sola, sin la compañía de Jean Paul Gabuteau.

“ Estoy totalmente sola y lo dejé bien claro el día lunes, no quiero saber nada, no quiero tocar más el tema, no quiero hablar, dejé en claro y fui bien tajante, mi decisión no va cambiar, estoy buscando mi tranquilidad ”, sostuvo la expresentadora.

“ No quiero tocar nada del tema, ya lo hablé en su momento y no quiero hablar más porque tengo que cuidar muchísimo mi salud, quiero estar lo más tranquila posible, desconectarme del tema ”, agregó.

“ Estoy muy tranquila, quiero permanecer así, tengo que cuidarme ahorita, tengo que estar tranquila, enfocada en mis dos hijos. Después de que dé a luz podemos conversar con más tranquilidad ”, concluyó Cornejo.

Silvia Cornejo confirmó segundo embarazo y aseguró que terminó su relación con Jean Paul Gabeteau

Tras la difusión de un ‘ampay’ en el que Jean Paul Gabeteau aparece besando a su expareja, Analía Jiménez, Silvia Cornejo confirmó el fin de su relación con el empresario. La exconductora comunicó la decisión en vivo durante el programa ‘Amor y Fuego’.

La separación se produce tras 11 años juntos y casi dos años de matrimonio. Cornejo y Gabeteau se casaron en noviembre de 2024 y tienen un hijo en común.

Cornejo contó en una comunicación telefónica con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre que se enteró del ‘ampay’ pocos minutos antes de la emisión. La exmodelo admitió que las imágenes la afectaron profundamente.

“ Me cayó como un balde de agua fría ”, manifestó Cornejo.

Durante la conversación, Silvia Cornejo sorprendió al revelar que está embarazada de su segundo hijo con Jean Paul Gabeteau. La exconductora señaló que esta situación no modificará su decisión de poner fin a su matrimonio.

“ Sí, estoy embarazada. Estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau; pero esto no es un limitante para continuar con él ”, aseguró.

Pese al embarazo, la exmodelo dejó claro que ha decidido cerrar definitivamente esta etapa de su vida. “ Hoy termina mi relación con él, ya no más. Ya perdoné, creí en él. Tiene que hacerse cargo de sus actos ”, expresó.