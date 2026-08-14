La Policía Nacional del Perú desarticuló a la presunta banda criminal “Los Chamos de Aymaraes”, señalada como un grupo integrado por remanentes del Tren de Aragua.

La organización habría operado en distintos sectores del Cercado de Lima, donde estaría involucrada en extorsiones a empresas de transporte y venta de drogas.

El operativo estuvo a cargo del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) y se realizó en el cruce de los jirones Aymaraes y Lobitos, tras labores de inteligencia.

Entre los seis detenidos figura Deyker Rojas Rodríguez, de 23 años, señalado como presunto cabecilla, junto con otros cinco ciudadanos extranjeros.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los intervenidos también estarían relacionados con enfrentamientos armados contra organizaciones rivales por el control de territorios para desarrollar actividades ilícitas.