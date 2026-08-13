La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre la reciente reaparición pública de Vladimir Cerrón, quien participó este jueves en una actividad de Perú Libre tras permanecer cerca de tres años con paradero desconocido. La mandataria consideró que el líder político debió presentarse ante la justicia durante ese periodo.

“Hubiese sido bueno que el señor Cerrón enfrente a la justicia dando la cara, que es lo que yo siempre he hecho”,” , sostuvo Keiko Fujimori desde Tumbes, quien señaló que los gobiernos anteriores deberán explicar las circunstancias en las que Cerrón permaneció fuera del alcance de las autoridades.

La presidenta también indicó que no ha conversado con el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, sobre el caso.

Inseguridad ciudadana

Respecto a la inseguridad ciudadana, Fujimori anunció que su Gobierno reforzará la coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas y las instituciones del sistema de justicia. Asimismo, informó que se convocó al Consejo Nacional de Inteligencia y que se buscará fortalecer las labores de inteligencia para identificar y capturar a sicarios y extorsionadores.

Sobre la permanencia de Arriola al frente de la Policía, la mandataria señaló que su continuidad será evaluada junto al ministro del Interior, tomando en cuenta los resultados de los operativos.

También anunció una convocatoria al sector transporte para analizar medidas frente a los recientes ataques contra conductores y empresas.

Fujimori precisó además que el convenio anunciado con el FBI estará orientado a capacitar a los agentes de la Policía y al intercambio de información y tecnología. Aclaró que el acuerdo no contempla la participación de agentes estadounidenses en operativos en las calles.

Precio de los combustibles

La presidenta también se refirió al incremento del precio de los combustibles y las protestas en Ucayali. Explicó que el alza responde principalmente a factores internacionales, pero aseguró que el Ejecutivo prepara medidas para reducir su impacto en la población.

La presidenta Keiko Fujimori llegó este jueves a la región Tumbes para supervisar las acciones frente al incremento de casos de dengue y los trabajos de prevención ante posibles emergencias por lluvias.

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