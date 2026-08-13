Revisar constantemente el celular, estudiar con una tablet sobre las piernas o pasar varias horas frente a una computadora son actividades habituales. Sin embargo, mantener la cabeza inclinada hacia adelante durante periodos prolongados puede aumentar la tensión muscular.

Cesia Tangoa, docente de la carrera de Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto Carrión, explica que esta posición obliga a los músculos del cuello, los hombros y la parte superior de la espalda a trabajar constantemente para sostener la cabeza.

“No se trata únicamente de cuánto utilizamos el celular, sino también de cómo lo utilizamos y cuánto tiempo permanecemos en una misma postura”, señala la especialista.

¿Qué molestias puede provocar una mala postura frente a las pantallas?

La tensión acumulada puede manifestarse inicialmente mediante dolor, rigidez o sensación de cansancio en la zona cervical y superior de la espalda.

Entre las molestias mencionadas por la especialista se encuentran el dolor y rigidez en el cuello, tensión en los hombros y molestias en la parte superior de la espalda.

También pueden presentarse dolor lumbar y dolores de cabeza asociados con la tensión muscular. En algunos casos, pueden aparecer hormigueo o adormecimiento en brazos y manos.

Tangoa recomienda acudir a un profesional de salud cuando estas molestias sean persistentes, intensas o interfieran con las actividades cotidianas.

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¿Cómo usar el celular sin sobrecargar el cuello?

Una de las primeras recomendaciones consiste en elevar el celular y acercarlo a la altura de los ojos, con el objetivo de reducir el tiempo durante el cual la cabeza permanece inclinada hacia abajo.

Al trabajar o estudiar sentado, se recomienda mantener la espalda apoyada y los hombros relajados. Sin embargo, cuidar la postura no significa permanecer inmóvil o rígido durante horas.

La especialista destaca que cambiar de posición regularmente es importante para reducir la sobrecarga muscular.

Pausas activas: ¿cada cuánto hacerlas?

Otra recomendación es incorporar pausas breves cada 30 a 60 minutos durante periodos prolongados frente a las pantallas.

Estas interrupciones pueden aprovecharse para levantarse, caminar y realizar movimientos suaves del cuello, hombros, brazos y espalda.

También pueden incluirse inclinaciones y rotaciones suaves del cuello, movilidad de hombros y estiramientos de brazos y pecho.

Los movimientos deben realizarse de manera lenta y controlada y detenerse si provocan dolor, mareos o adormecimiento.

Evitar varias horas seguidas en la misma posición

Además de ajustar la altura de los dispositivos y realizar pausas, la especialista recomienda distribuir el tiempo de uso de celulares, computadoras y tablets para evitar permanecer varias horas consecutivas frente a una pantalla sin interrupciones.

La recomendación adquiere especial relevancia entre adolescentes y jóvenes debido al uso cotidiano de dispositivos para estudiar, trabajar, comunicarse y entretenerse.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto, Tangoa destacó la importancia de incorporar estos hábitos desde edades tempranas.

“Cuidar nuestra postura no significa permanecer rígidos, sino mantenernos en movimiento, cambiar de posición con frecuencia, realizar pausas activas y practicar actividad física”, explicó.