Dos presuntos delincuentes que según la PNP integraban la banda criminal “Los sapos del cono sur” dedicada a cometer hurtos en vehículos de servicio público aprovechando la congestión de personas fueron intervenidos esta mañana por agentes del Grupo Terna tras un operativo con seguimiento. Fueron detenidos Marco Antonio Enriquez Leiva (34), alias “El sapo”, y Elber Jesús Ramírez Fernández (24), “Brócoli” por presunto delito contra el patrimonio (hurto agravado) y puestos a disposición de la comisaría Gregorio Albarracín con conocimiento del fiscal de turno.

Seguimiento en bus

Según las indagaciones, policías del Grupo Terna realizaron una labor de patrullaje táctico y encubierto en puntos críticos del distrito Gregorio Albarracín y a las 08:30 horas visualizaron a dos individuos en actitud sospechosa, quienes abordaron un minibús de la ruta 10B que se encontraba con pasajeros en su máxima capacidad.

Ante la posibilidad de que esas personas sospechosas serían delincuentes, el personal policial del Grupo Terna de acuerdo a sus funciones se mimetizó e infiltró en dicho vehículo de servicio público, logrando observar que dos varones aprovechaban la gran afluencia de pasajeros y el reducido espacio existente al interior del vehículo para sustraer equipos celulares.

Pretenden fugar

Posteriormente, los sujetos descendieron del vehículo en la avenida Municipal (frontis del mercado Héroes del Cenepa), ya que al advertir la presencia policial emprendieron la fuga, generándose una persecución hasta la calle El Sol, donde fueron intervenidos e identificados como Marco Enriquez Leiva (34) y Elber Ramírez Fernández (24).

Los buses de la ruta 10B cubren el servicio de transporte entre el distrito Gregorio Albarracín y el Cercado

Al efectuarse el registro personal a los varones intervenidos se halló dos celulares de marca Samsung, color negro, de procedencia desconocida, por lo que esas personas fueron trasladadas a la unidad del Escuadrón Verde-Grupo Terna en el distrito Ciudad Nueva, hasta donde llegó luego Sabina F.T. (58), quién manifestó ser agraviada de hurto y reconoció uno de los equipos celulares como de su propiedad, indicando que ese celular estaría valorizado en S/ 2 mil 500.

Revisan antecedentes

Según la PNP, uno de los presuntos delincuentes cuenta con antecedentes delictivos. Marco Enriquez Leiva fue intervenido en mayo del 2019 como integrante de la banda “Los estafadores del Paseo Cívico” que operaba con el cuento de “La cascada”.