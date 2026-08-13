Después de un sismo, las caídas, golpes y accidentes pueden provocar lesiones de distinta gravedad. Mientras algunas requieren atención médica inmediata, otras molestias pueden ser evaluadas mediante una consulta ambulatoria, atención domiciliaria o telemedicina.

Reconocer las señales de alarma resulta especialmente importante cuando aumenta la demanda de los establecimientos de salud, debido a que los servicios de emergencia deben priorizar a pacientes cuya vida o condición física están en mayor riesgo.

“La emergencia está destinada a atender situaciones que comprometen la vida o pueden dejar secuelas graves si no se actúa de manera inmediata. Sin embargo, todavía existe desconocimiento sobre qué casos realmente requieren este tipo de atención”, explica la doctora Diana Palomino, médica de SANNA División Ambulatoria.

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¿Cuándo acudir a emergencia después de un sismo?

Según la especialista, existen síntomas y lesiones que requieren evaluación médica inmediata después de un movimiento sísmico.

Entre las principales señales de alarma se encuentran la pérdida de conciencia, desmayos o convulsiones, así como la dificultad para respirar y el dolor intenso u opresión en el pecho.

Las hemorragias abundantes también requieren atención inmediata, al igual que los traumatismos graves producidos por caídas, golpes fuertes u otros accidentes.

Otro signo de alarma es la aparición repentina de pérdida de fuerza en un lado del cuerpo o dificultad para hablar, síntomas que pueden ser compatibles con un accidente cerebrovascular y requieren atención urgente.

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Golpes y dolores leves: ¿siempre hay que ir a emergencia?

No todas las molestias registradas después de un sismo necesitan ser atendidas en un servicio de emergencia.

Dolores musculares o lumbares leves, golpes menores sin señales de alarma y otras condiciones de baja complejidad pueden ser evaluados mediante consulta ambulatoria, atención domiciliaria o telemedicina, dependiendo de las características de cada paciente.

La decisión debe considerar la intensidad y evolución de los síntomas, así como factores individuales como la edad, los antecedentes médicos y las enfermedades preexistentes.

Si una lesión inicialmente leve empeora, aparecen nuevos síntomas o existen dudas sobre su gravedad, corresponde buscar una evaluación profesional.

Saturación de los servicios de emergencia

La utilización de emergencias para problemas de baja complejidad puede incrementar la congestión del triaje y generar demoras en exámenes, procedimientos y disponibilidad de camas.

El material proporcionado por SANNA cita estudios publicados en SciELO Perú según los cuales hasta el 83,5 % de las atenciones en determinados servicios de emergencia pueden corresponder a casos de baja complejidad que podrían resolverse en otros niveles de atención.

Este dato no debe extrapolarse a todos los hospitales ni interpretarse como una proporción nacional, pues corresponde a estudios realizados en contextos y establecimientos específicos.

La saturación puede afectar especialmente la atención de pacientes con condiciones tiempo-dependientes, como infartos, accidentes cerebrovasculares y traumatismos graves.

Ansiedad después de un sismo puede influir en la decisión

Después de un movimiento sísmico, la preocupación por una lesión o síntoma puede llevar a acudir rápidamente a un establecimiento de emergencia, incluso cuando no existen señales evidentes de gravedad.

“El dolor o los síntomas intensos generan preocupación inmediata. Además, la información en internet puede aumentar la ansiedad y llevar a interpretaciones equivocadas”, señala Palomino.

A ello pueden sumarse las dificultades para conseguir una cita en consulta externa, situación que lleva a algunas personas a utilizar la emergencia como una alternativa más rápida para recibir atención.

¿Qué evitar al buscar información sobre una lesión?

Buscar síntomas en internet puede servir para obtener información general, pero no reemplaza una evaluación médica. La especialista identifica cuatro problemas que pueden presentarse al utilizar contenidos digitales para decidir qué hacer:

Catastrofismo digital: relacionar síntomas leves con enfermedades graves sin contar con una evaluación. Falsa tranquilidad: restar importancia a síntomas que podrían representar una señal de alarma. Automedicación: consumir medicamentos sin una evaluación profesional. Fuentes no confiables: tomar decisiones basándose en redes sociales, foros o contenidos que carecen de respaldo médico.

La información disponible en internet tampoco contempla necesariamente características individuales como edad, antecedentes clínicos, medicamentos utilizados o enfermedades preexistentes.

Qué hacer ante una posible emergencia médica

Después de un sismo, la prioridad es permanecer en un lugar seguro y evaluar si la persona afectada presenta alguna señal de alarma.

Ante pérdida de conciencia, dificultad respiratoria, dolor intenso en el pecho, hemorragia abundante, traumatismo grave, convulsiones o signos compatibles con un accidente cerebrovascular, se debe buscar atención médica de emergencia.

Cuando se trata de molestias leves y no existen señales de alarma, pueden evaluarse otras alternativas de atención médica según cada caso.

“Cuando los pacientes utilizan correctamente los niveles de atención, el sistema puede responder de manera más eficiente y segura para quienes realmente lo necesitan”, concluye Palomino.