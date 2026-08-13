Los vecinos del jirón Chincha, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, alertaron a la policía que dos personas habían sido heridas de bala.

Ataque criminal

Las víctimas J. Barrera y J. Saravia de 55 y 32 años, respectivamente, libaban licor en la intersección del jr. Chincha con la calle María Parado de Bellido cuando un sujeto desconocido pasa caminando, saca un arma de fuego y dispara a matar.

Los moradores encontraron a los heridos tendidos en el suelo, prestando el apoyo para ser trasladados a emergencia del hospital San José.

Los efectivos de la comisaría local durante las diligencias hallaron seis casquillos en el suelo y además identificaron que Barrera cuenta con antecedente por violencia familiar, mientras que su compañero por tráfico ilícito de drogas y por delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto.

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