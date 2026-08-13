La inteligencia artificial (IA) gana relevancia en las expectativas laborales de los limeños, pero su adopción todavía muestra una brecha. El 62% considera que quienes no aprendan a utilizar herramientas de IA tendrán menos oportunidades laborales en el futuro, según hallazgos de un estudio realizado por Ipsos para la Escuela de Educación Superior Cibertec.

Pese a esa percepción, el 51% de los encuestados señala que nunca ha utilizado herramientas de inteligencia artificial en su trabajo o estudios. Los resultados muestran una distancia entre la importancia que las personas atribuyen a esta tecnología y su incorporación efectiva en actividades académicas o profesionales.

¿Qué tan preparados se sienten los limeños para usar IA?

La brecha también aparece cuando se consulta por la preparación para utilizar inteligencia artificial en el ámbito laboral. Solo el 10% de los limeños afirma sentirse muy preparado, mientras que otro 38% se considera algo preparado.

En contraste, el 50% declara sentirse poco o nada preparado para incorporar estas herramientas a su actividad laboral.

Para Jorge Cáceres, director de Formación Continua de Cibertec, estos resultados reflejan cambios en las competencias que empiezan a ser valoradas en el mercado de trabajo.

“Hace algunos años, usar herramientas digitales era un diferencial; hoy se está convirtiendo en un requisito. La IA es percibida como una competencia necesaria para desenvolverse en distintos ámbitos laborales, independientemente de la profesión o el sector”, señala.

Jóvenes muestran mayor confianza para utilizar inteligencia artificial

Los resultados presentan diferencias importantes según la edad. Entre los jóvenes de 18 a 25 años, el 75% afirma sentirse preparado para utilizar IA en el trabajo.

La situación cambia entre las personas de 43 años a más, grupo en el que solo el 29% manifiesta sentirse preparado.

Además, el 66% de los encuestados de 43 años a más nunca ha utilizado herramientas de inteligencia artificial, según los datos difundidos por Cibertec.

La diferencia generacional plantea un desafío para la capacitación laboral, especialmente a medida que herramientas basadas en IA empiezan a incorporarse en tareas de distintas profesiones.

De conocer la IA a saber utilizarla en el trabajo

Cáceres sostiene que el desafío no consiste únicamente en acceder a herramientas de inteligencia artificial, sino en desarrollar las capacidades necesarias para utilizarlas en situaciones concretas.

“La encuesta muestra una situación interesante: muchas personas entienden que esta herramienta inteligente será importante para su futuro profesional, pero al mismo tiempo reconocen que aún no se sienten preparadas para utilizarla. Esto evidencia la necesidad de impulsar procesos de capacitación y aprendizaje continuo que permitan cerrar las brechas digitales”, explica.

El aprendizaje de IA aplicada puede abarcar desde la automatización de determinadas tareas hasta el análisis de información, generación de contenidos o apoyo en procesos de toma de decisiones, dependiendo de cada ocupación.

¿Cómo cambia la IA las habilidades demandadas en el trabajo?

La expansión de estas herramientas también plantea cambios en las competencias que empresas y trabajadores pueden necesitar. Para Cáceres, el escenario laboral apunta hacia perfiles capaces de combinar conocimientos tecnológicos con habilidades humanas.

“La inteligencia artificial no reemplaza el criterio, la creatividad o la capacidad de resolver problemas. Por el contrario, está impulsando la necesidad de que las personas desarrollen nuevas capacidades y aprendan a trabajar junto a estas herramientas”, sostiene.

En ese contexto, la capacitación se convierte en uno de los mecanismos para reducir la distancia entre reconocer la importancia de la IA y utilizarla de manera efectiva.

Cibertec informó que, a través de su área de Formación Continua, ofrece cursos de inteligencia artificial aplicada dirigidos a profesionales de diferentes sectores. Según la institución, estos programas buscan enseñar aplicaciones prácticas sin exigir conocimientos técnicos previos.

IA y empleo: una brecha entre percepción y preparación

Los datos difundidos muestran que la mayoría de los encuestados reconoce posibles consecuencias laborales de no desarrollar competencias en inteligencia artificial, mientras que una proporción considerable todavía no utiliza estas herramientas o no se siente preparada para hacerlo.

La diferencia es especialmente marcada por edades: tres de cada cuatro jóvenes de 18 a 25 años manifiestan sentirse preparados, mientras que entre los mayores de 43 años la proporción cae a menos de tres de cada diez.

El reto para trabajadores, instituciones educativas y empresas estará en determinar qué conocimientos de IA resultan relevantes para cada ocupación y cómo incorporarlos a las tareas profesionales.