Los gatos pueden ocultar signos de dolor y enfermedad como parte de un comportamiento relacionado con su naturaleza, lo que puede dificultar que sus tutores detecten tempranamente determinados problemas de salud.

En el marco del Mes del Gato, especialistas destacan la importancia de la medicina preventiva, los controles veterinarios, la esterilización y una alimentación acorde con la edad y condición de cada animal.

“Por su naturaleza de cazador y, a la vez, de presa, los gatos son verdaderos expertos en ocultar el dolor. Se trata de un mecanismo de supervivencia heredado de sus ancestros”, explica Carolina Figueroa, médica veterinaria de Royal Canin.

Por esta razón, agrega, los cambios visibles en la rutina pueden aparecer cuando una enfermedad ya ha avanzado. La especialista recomienda que los gatos reciban al menos un control veterinario anual, incluso cuando aparentemente se encuentran sanos.

Esterilización temprana y cáncer mamario en gatos

Una de las decisiones preventivas que puede tomarse durante los primeros meses de vida es la esterilización.

Según la información proporcionada por Royal Canin, esterilizar a una gata antes de los seis meses puede reducir hasta en un 91 % el riesgo de desarrollar tumores mamarios.

El momento en que se realiza el procedimiento es relevante para este efecto protector. La decisión sobre cuándo esterilizar debe tomarse con un médico veterinario, considerando la edad, estado de salud y características particulares del animal.

La esterilización también contribuye al control reproductivo, pero puede estar acompañada de cambios metabólicos que hacen necesario revisar otros aspectos de los cuidados cotidianos.

¿Qué cambia en un gato después de la esterilización?

Después del procedimiento pueden disminuir las necesidades energéticas mientras aumenta el apetito. Si este cambio no se acompaña de ajustes en la cantidad o características de los alimentos, puede favorecer el aumento de peso.

Por ello, la alimentación posterior a la esterilización debe adaptarse a las necesidades individuales del animal, considerando factores como edad, peso, actividad física y estado de salud.

Los controles veterinarios permiten además vigilar la condición corporal y detectar oportunamente cambios que puedan requerir modificaciones en la alimentación o en otros hábitos.

Los cuidados del gato cambian con la edad

Las necesidades de un gato no permanecen iguales durante toda su vida. En el primer año atraviesa diferentes etapas de crecimiento y desarrollo que modifican sus requerimientos nutricionales.

Con el paso de los años también pueden aparecer cambios relacionados con el envejecimiento. Alrededor de los siete años, según la información proporcionada por Royal Canin, comienzan modificaciones biológicas que pueden pasar inadvertidas para los tutores.

Durante esta etapa adquiere mayor importancia vigilar factores como la masa muscular, el peso y la función renal, además de mantener controles veterinarios periódicos.

¿Qué cambios de comportamiento pueden alertar sobre una enfermedad?

Observar la rutina diaria del gato es otra herramienta para identificar posibles problemas. Una variación sostenida en conductas habituales puede justificar una consulta veterinaria.

Los cambios en el apetito, nivel de actividad, interacción con las personas o utilización de la caja de arena pueden ser algunas de las primeras señales de que algo no marcha con normalidad.

Esto no significa que cada cambio de comportamiento corresponda necesariamente a una enfermedad. Sin embargo, cuando aparece de manera repentina, persiste o se acompaña de otros síntomas, debe ser evaluado por un profesional.

Problemas urinarios: señales que no deben ignorarse

Los trastornos del tracto urinario inferior son otro aspecto al que los tutores deben prestar atención. Los gatos tienden naturalmente a consumir cantidades relativamente bajas de agua y a producir orina concentrada.

Factores adicionales como el estrés, el entorno, la alimentación y el manejo de la caja de arena también pueden intervenir en los problemas urinarios.

Entre las señales que justifican atención veterinaria se encuentran la dificultad o dolor al orinar, presencia de sangre en la orina y cambios en el uso de la caja de arena.

Especial atención requiere un gato que intenta orinar repetidamente y produce poca orina o ninguna. Una obstrucción urinaria, particularmente en machos, puede convertirse en una emergencia veterinaria y requiere atención inmediata.

Enfermedad renal puede avanzar sin signos evidentes

La enfermedad renal crónica es otra condición relevante en los gatos, especialmente a medida que envejecen.

En determinadas etapas iniciales puede desarrollarse sin síntomas fácilmente reconocibles en el hogar. Los controles veterinarios y las pruebas que el profesional considere necesarias pueden contribuir a su detección y seguimiento.

La recomendación es no esperar necesariamente a que aparezcan síntomas evidentes para llevar al animal al veterinario, especialmente conforme aumenta su edad o si existen antecedentes médicos.

Prevención y observación durante toda la vida

La prevención de enfermedades en gatos combina diferentes medidas y no depende de una sola intervención. Los controles veterinarios, vacunación, control de parásitos, esterilización cuando corresponda, nutrición adecuada y observación de cambios forman parte del cuidado responsable.

“En Royal Canin promovemos que cada gato visite al médico veterinario al menos una vez al año, incluso cuando parece completamente sano”, señala Figueroa.

La frecuencia de los controles puede variar según la edad y condición de cada animal. Por ello, corresponde al médico veterinario establecer un esquema de seguimiento individual.