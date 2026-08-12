Un viaje familiar puede convertirse en una alternativa a los regalos tradicionales por el Día del Niño, especialmente para quienes buscan aprovechar agosto para conocer nuevos destinos y realizar actividades con los más pequeños.

La celebración, sumada al feriado nacional por Santa Rosa de Lima, puede ser una oportunidad para organizar una escapada hacia destinos relativamente próximos a Lima o ubicados en la zona central del país.

Tarma, Huánuco, Huancayo y Tingo María reúnen propuestas diferentes, desde sitios arqueológicos hasta áreas naturales protegidas. Móvil Bus propone estos cuatro destinos de acuerdo con el tipo de experiencia que una familia busca compartir.

Tarma: naturaleza y paisajes de la sierra central

Para las familias interesadas en actividades relacionadas con la naturaleza, Tarma, en la región Junín, permite combinar recorridos al aire libre con atractivos culturales y religiosos.

Uno de sus lugares más conocidos es el Santuario del Señor de Muruhuay, ubicado en el distrito de Acobamba. Otra alternativa es conocer Tarmatambo, sitio arqueológico vinculado con el Qhapaq Ñan.

La ruta puede incluir también la Gruta de Huagapo, formación natural ubicada en el distrito de Palcamayo y conocida por sus galerías subterráneas.

Por las características de este último atractivo, antes de realizar el recorrido con menores resulta conveniente verificar las condiciones de acceso, restricciones y servicios de guiado disponibles.

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Huánuco: un viaje para descubrir la historia del Perú

Si el objetivo es combinar turismo y aprendizaje, Huánuco ofrece la posibilidad de conocer sitios arqueológicos y espacios históricos.

Entre sus principales atractivos se encuentra Kotosh, complejo arqueológico donde está ubicado el conocido Templo de las Manos Cruzadas.

El recorrido puede complementarse con espacios urbanos como el puente Calicanto y la Plaza de Armas de Huánuco.

Visitar estos lugares permite acercar a los niños al patrimonio arqueológico e histórico fuera del entorno escolar y conocer diferentes etapas del pasado peruano.

Huancayo: artesanía y tradiciones del Valle del Mantaro

Huancayo ofrece una alternativa para las familias interesadas en las manifestaciones culturales y tradiciones de la sierra central.

Uno de los puntos que pueden incorporarse al itinerario es el Parque de la Identidad Wanka, espacio dedicado a elementos representativos de la cultura de la región.

El viaje también puede incluir mercados, talleres y espacios artesanales del Valle del Mantaro, además de una aproximación a la gastronomía local.

La experiencia permite que los niños conozcan diferentes expresiones culturales, productos artesanales y costumbres de esta parte de Junín.

Tingo María: cuevas, senderos y biodiversidad

Para quienes prefieren una experiencia vinculada con la naturaleza y la aventura, Tingo María, en Huánuco, cuenta con uno de los espacios naturales más conocidos de la selva central.

El Parque Nacional Tingo María permite realizar recorridos por un entorno de vegetación tropical y conocer parte de la biodiversidad de la zona.

Entre sus atractivos destaca la Cueva de las Lechuzas, ubicada dentro del área natural protegida.

Al tratarse de actividades en entornos naturales, las familias deben revisar previamente las condiciones meteorológicas, dificultad de los recorridos y recomendaciones de las autoridades del área protegida, especialmente cuando viajan con niños pequeños.

¿Cómo organizar un viaje con niños?

La planificación puede comenzar involucrando a los menores en algunas decisiones. Permitirles escoger una actividad o lugar que desean conocer puede aumentar su interés durante el recorrido.

También resulta recomendable evitar itinerarios demasiado ajustados. Alternar actividades con periodos de descanso puede facilitar el viaje, sobre todo cuando participan niños pequeños.

“Durante el trayecto se generan conversaciones, aprendizajes y momentos compartidos que muchas veces terminan convirtiéndose en los recuerdos más valiosos para los niños”, señala Paola Carrizales, gerente comercial de Móvil Bus.

Antes de salir también conviene consultar el clima, las condiciones de las carreteras y los horarios actualizados de los atractivos que se planea visitar.