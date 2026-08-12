La expansión de la inteligencia artificial (IA), el análisis de datos y la necesidad de reforzar la ciberseguridad están modificando los perfiles profesionales que buscan las empresas durante 2026.

En este escenario, las oportunidades no se concentran exclusivamente en especialistas técnicos. Las organizaciones también demandan profesionales capaces de combinar conocimientos tecnológicos con gestión, análisis y liderazgo estratégico, según Graduate Management Admission Council (GMAC).

Norma Maher, directiva de GMAC, señala que desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022 las vacantes para puestos más expuestos a la automatización disminuyeron 13%, mientras que la demanda de funciones analíticas, técnicas y creativas que aprovechan la inteligencia artificial aumentó 20%, de acuerdo con las cifras citadas por la organización.

¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial el mercado laboral?

La transformación del empleo asociada con las nuevas tecnologías no supone únicamente la desaparición de determinadas funciones, sino también la aparición de nuevos puestos y habilidades requeridas por las empresas.

Maher cita las proyecciones del Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, que estima que las transformaciones estructurales del mercado laboral podrían desplazar 92 millones de puestos hacia 2030 y generar alrededor de 170 millones de nuevos empleos en ese periodo.

Para los profesionales que ocupan o aspiran a posiciones ejecutivas, este escenario aumenta la importancia de combinar conocimientos de negocios con capacidades para comprender y gestionar tecnologías emergentes.

GMAC identifica cinco perfiles relacionados con esta transformación.

1. Especialistas en Big Data y análisis de información

La capacidad para procesar grandes cantidades de datos y convertirlos en información útil para las decisiones empresariales gana relevancia en diferentes industrias.

Los especialistas en Big Data pueden participar en decisiones comerciales, financieras y operativas mediante el análisis de información y la identificación de patrones.

Para quienes cuentan con formación en administración o un MBA, conocimientos adicionales de analítica e inteligencia de negocios pueden facilitar el acceso a posiciones relacionadas con la gestión de estas áreas.

2. Ingenieros y profesionales especializados en fintech

La digitalización del sistema financiero mantiene la demanda de especialistas capaces de participar en el desarrollo de plataformas de banca digital, sistemas de pago y otras soluciones tecnológicas.

El campo requiere tanto perfiles técnicos como profesionales capaces de comprender los modelos de negocio, gestionar proyectos y liderar procesos de transformación.

Esto abre espacios para ejecutivos que combinen conocimientos financieros, tecnológicos y de gestión.

3. Especialistas en inteligencia artificial y machine learning

La expansión de la IA mantiene a los profesionales especializados en inteligencia artificial y aprendizaje automático entre los perfiles vinculados con el crecimiento de la economía digital.

Muchas posiciones requieren una sólida formación técnica. Sin embargo, también aparecen funciones ejecutivas relacionadas con la definición de estrategias de IA, gestión de productos tecnológicos y transformación de procesos empresariales.

Ante este escenario, diferentes escuelas de negocios han incorporado contenidos relacionados con inteligencia artificial, ciencia de datos y análisis avanzado dentro de sus programas.

4. Desarrolladores de software y aplicaciones

La expansión de servicios digitales continúa generando demanda de desarrolladores para sectores como banca, comercio electrónico, salud y servicios.

Para los profesionales que evolucionan hacia posiciones de gestión, las habilidades empresariales pueden complementar la formación técnica necesaria para dirigir equipos de desarrollo o proyectos tecnológicos.

La combinación de conocimientos de software y capacidad de gestión adquiere especial relevancia en proyectos de transformación digital.

5. Especialistas en ciberseguridad y gestión de riesgos

La protección frente a amenazas digitales se mantiene como una preocupación para empresas y organizaciones.

En este ámbito no solo existe demanda de especialistas técnicos. También son necesarios profesionales capaces de gestionar riesgos, cumplimiento normativo y estrategias corporativas de seguridad.

Estos perfiles pueden ocupar funciones vinculadas con dirección de seguridad, gestión de riesgos y consultoría especializada.

¿Qué habilidades necesitarán los ejecutivos ante el avance de la IA?

Para GMAC, la transformación tecnológica está modificando también el perfil de quienes ocupan posiciones de liderazgo.

El conocimiento tradicional de gestión empresarial debe complementarse cada vez más con capacidades para interpretar datos, comprender las posibilidades y riesgos de la IA, gestionar proyectos tecnológicos y tomar decisiones en entornos digitales.

Esto no significa que todos los ejecutivos deban convertirse en programadores o científicos de datos. La demanda incluye perfiles capaces de entender estas tecnologías lo suficiente como para incorporarlas a las estrategias de negocio y dirigir equipos especializados.

Escuelas internacionales de negocios llegarán a Lima

En medio de estas transformaciones, Lima será sede el sábado 15 de agosto del GMAC Tour MBA 2026, encuentro dirigido a profesionales interesados en estudiar un MBA, Executive MBA u otras maestrías especializadas en negocios.

El evento se desarrollará de 11:00 a. m. a 3:00 p. m. en el JW Marriott Hotel Lima, en Miraflores, con ingreso gratuito previa inscripción.

Según la organización, participarán representantes de escuelas como INSEAD, London Business School, IESE, HEC Paris, Esade, Cambridge Judge e Imperial College Business School, entre otras.

Durante la jornada se brindará información sobre programas académicos, procesos de admisión, becas y alternativas de financiamiento. También están previstas reuniones con representantes de admisiones y actividades de networking.