El eclipse solar total ya comenzó a ser visible en España este miércoles 12 de agosto, dando inicio a uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. La Luna ha empezado a cubrir el disco solar y, en las zonas ubicadas dentro de la franja de totalidad, el cielo se oscurecerá durante unos minutos, ofreciendo un espectáculo que podrá ser seguido EN VIVO desde distintos puntos del país.

MIRA AQUÍ EL ECLIPSE SOLAR TOTAL EN ESPAÑA EN VIVO

El eclipse solar de este 12 de agosto podrá observarse en aproximadamente el 40% del territorio español. La totalidad del fenómeno será visible en zonas de Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

En el resto de España, el fenómeno podrá observarse de forma parcial, aunque el porcentaje de ocultación del Sol dependerá de la ubicación geográfica. Consulta los horarios correspondientes según los datos proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Andalucía : 20:32–20:34

: 20:32–20:34 Aragón : 20:30

: 20:30 Asturias : 20:28

: 20:28 Illes Balears : 20:32–20:33

: 20:32–20:33 Canarias : Eclipse parcial - 19:52-19:53, hora insular

: Eclipse parcial - 19:52-19:53, hora insular Cantabria : 20:27–20:28

: 20:27–20:28 Castilla-La Mancha : 20:31–20:32

: 20:31–20:32 Castilla y León : 20:29–20:31

: 20:29–20:31 Cataluña : 20:31–20:32

: 20:31–20:32 Comunidad Valenciana : 20:31–20:33

: 20:31–20:33 Extremadura : 20:31

: 20:31 Galicia : 20:28–20:29

: 20:28–20:29 Comunidad de Madrid : 20:30–20:31

: 20:30–20:31 Región de Murcia : 20:33–20:34

: 20:33–20:34 Navarra : 20:29–20:30

: 20:29–20:30 País Vasco : 20:27–20:29

: 20:27–20:29 La Rioja: 20:29–20:30

El eclipse solar podrá apreciarse en su fase total desde algunas comunidades españolas, que se convertirán en lugares privilegiados para contemplar este histórico fenómeno astronómico.

Galicia

Asturias

Castilla y León

Comunidad de Madrid

Castilla-La Mancha

Cantabria

La Rioja

País Vasco

Navarra

Aragón

Cataluña

La Comunidad Valenciana

Baleares

¿Dónde ver el eclipse en directo?

No es necesario desplazarse cientos de kilómetros para encontrar un buen punto de observación. El Gobierno de España recomienda utilizar el visor oficial de trioeclipses.es, una herramienta que permite consultar la ubicación del Sol desde un punto específico e identificar lugares despejados para observar el fenómeno. Su uso resulta especialmente recomendable ante la posible congestión de las carreteras y debido a que el Sol se encontrará a una altura reducida, de entre 2,5 y 12 grados.

Para quienes prefieran observar el eclipse desde casa, la NASA habilitará una transmisión en vivo en inglés a través de NASA Live. Esta será una alternativa para quienes se encuentren fuera de la franja de totalidad, tengan condiciones climáticas desfavorables o no puedan trasladarse a un lugar seguro para apreciar el fenómeno.

Si decides salir a observar el eclipse, opta por miradores, playas elevadas, explanadas o zonas rurales que ofrezcan un horizonte despejado. Evita estacionar sobre vegetación seca y respeta los accesos habilitados. También es recomendable llevar agua, una batería externa y la ruta descargada, ya que la gran afluencia de público podría afectar la conectividad móvil.