Momentos de tensión se vivieron en la urbanización Luren, en la provincia de Ica, luego de que Goliat, un gato de aproximadamente tres años, permaneciera atrapado durante cuatro días en lo alto de un árbol, a más de 20 metros de altura.

Rescate del felino

El felino, de pelaje tricolor negro, blanco y marrón, había quedado en una de las partes más elevadas del árbol y, debido a la altura, los primeros intentos para rescatarlo no tuvieron éxito. Durante los días que permaneció allí, el animal no habría tenido acceso a alimento ni agua.

La situación generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes buscaron alternativas para conseguir que Goliat pudiera regresar a tierra. Ante la dificultad del rescate, también se sumaron integrantes de la Asociación Misión Rescate Animal y efectivos del grupo Los Halcones del Escuadrón de Emergencia de la Región Policial Ica.

Fueron varias horas de trabajo y distintos intentos hasta encontrar la manera de acercarse al animal. Los policías tuvieron que subir hasta el árbol y cortar algunas ramas para abrir paso y facilitar el acceso hacia el lugar donde se encontraba Goliat.

Como medida de prevención, los agentes también desplegaron una sábana debajo del árbol, con la finalidad de contar con un soporte en caso de que el gato cayera accidentalmente desde la gran altura.

Finalmente, Goliat pudo ser rescatado y llevado nuevamente a tierra firme, poniendo fin a cuatro días de angustia para los vecinos que habían seguido de cerca su situación.

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