La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que un total de 720,878 ciudadanos de la región Ica se encuentran habilitados para participar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, que se desarrollarán el próximo 4 de octubre.

Próximos comicios

Para esta jornada electoral se tiene prevista la instalación de 263 locales de votación y 2,434 mesas de sufragio, distribuidos en 43 distritos y 4 centros poblados de la región.

Con el propósito de garantizar la adecuada organización de los comicios y brindar información oportuna a la ciudadanía, el organismo electoral puso en funcionamiento las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) Ica y Chincha, que ya iniciaron sus actividades en sus respectivas circunscripciones.

Estas oficinas tienen a su cargo la planificación, organización y ejecución de las actividades electorales correspondientes a sus jurisdicciones. En los comicios del 4 de octubre, la ciudadanía elegirá gobernador y vicegobernador regional, 11 consejeros regionales, cinco alcaldes provinciales, 49 regidores provinciales, 38 alcaldes distritales y 218 regidores distritales.

El titular de la ODPE Ica, CPC Villadigno Zárate Quispe, señaló que su circunscripción comprende las provincias de Ica, Nasca y Palpa. Indicó que entre las principales actividades que desarrolla la oficina se encuentran la capacitación de los miembros de mesa, la verificación de los locales de votación, la distribución del material electoral y la difusión permanente de información dirigida a los electores.

Como parte del cronograma electoral, el pasado 24 de julio se realizó el sorteo de los miembros de mesa. Para la jurisdicción de la ODPE Ica, fueron seleccionados aproximadamente 12,348 ciudadanos, entre titulares y suplentes, quienes tendrán la responsabilidad de instalar y conducir las 1,372 mesas de sufragio en 146 locales de votación para un total de 407,314 electores.

En las ERM 2026, aproximadamente 26 millones 314 mil 724 ciudadanos a nivel nacional están convocados a participar para elegir a 13 mil 148 autoridades, entre ellas gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales.

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