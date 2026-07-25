La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales – ODPE Chincha realizó el sorteo de los ciudadanos que tendrán la responsabilidad de asumir el rol de miembros de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se desarrollarán el 4 de octubre a nivel nacional. Ayer con presencia del notario Edwin Vásquez y representantes del Jurado Electoral Especial (JEE) se llevó esta primera actividad tras la instalación de la sede.

Sorteo para miembros

La conducción de la ODPE está cargo de Edgard Mosqueira Cueva, quien en su primer acto cumplió con el sorteo para la elección del presidente, secretario, tercer miembro y los seis suplementes con los que contará las mesas que se instalarán para el proceso electoral, tal como lo establece la ley N°32231. El notario presente dio legalidad a los resultados obtenidos en este evento.

El titular de la oficina descentralizada manifestó que la circunscripción para el próximo proceso electoral será las provincias de Chincha y Pisco. Asimismo, manifestó que como parte de las actividades capacitarán a los ciudadanos que asumirán la función de miembros de mesa. Cabe indicar que el incentivo económico para los hombres y mujeres que cumplan con este cargo es de 165 soles, además los que completen su capacitación tendrán un día de descanso remunerado no compensable, tanto para los que laboran en el sector público como privado.

En tanto, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica, también realizó el sorteo de los miembros de mesa que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales programadas para el próximo 4 de octubre de 2026.

El procedimiento permitió seleccionar a los nueve integrantes que conformarán cada mesa de sufragio: tres miembros titulares y seis suplentes, una modalidad que se aplica en este proceso electoral con el objetivo de garantizar la instalación oportuna de las mesas de votación.

El jefe de la ODPE Ica, Dr. Villadigno Zárate, explicó que la actividad se desarrolló conforme al cronograma electoral y siguiendo los procedimientos establecidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Detalló que, si alguno de los tres miembros titulares no se presenta el día de la elección, asumirá su lugar el primer suplente correspondiente. En caso de que tampoco acudan los suplentes designados, la normativa establece que los reemplazos se realizarán con los primeros ciudadanos que se encuentren en la fila para votar.

El jefe de la ODPE recordó que ejercer el cargo de miembro de mesa constituye una obligación ciudadana y advirtió que quienes no cumplan con esta función serán sancionados económicamente.

“Los miembros de mesa que no concurran a cumplir con esta obligación serán multados con 235 soles. Tanto titulares como suplentes deben presentarse el día de la instalación de la mesa”, indicó.

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