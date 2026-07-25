La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la consulta para que los ciudadanos verifiquen si fueron seleccionados como miembros de mesa, titulares o suplentes, para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La designación se realizó mediante sorteos públicos efectuados en las 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) encargadas de organizar los comicios del próximo 4 de octubre.

Para conocer si fuiste designado, debes ingresar al portal web de la ONPE e introducir su número de Documento Nacional de Identidad (DNI): AQUÍ.

El sistema mostrará la relación de los tres miembros titulares -presidente, secretario y tercer miembro-, así como de los seis suplentes asignados a cada mesa de sufragio.

Asimismo, la ONPE publicó las listas provisionales de miembros de mesa en su portal institucional, además de exhibirlas en las sedes de las ODPE y en lugares de alta concurrencia. Estas podrán ser revisadas por ciudadanos y personeros de organizaciones políticas, quienes tendrán un plazo de tres días hábiles para presentar tachas debidamente sustentadas, las cuales serán evaluadas por el Jurado Electoral Especial (JEE).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Elecciones, solo se admitirán las tachas que estén acompañadas de la documentación que sustente la observación. Una vez que el Jurado Electoral Especial resuelva estos recursos, las nóminas dejarán de ser provisionales y quedarán oficialmente conformadas.

Los ciudadanos que integren las listas definitivas estarán obligados a desempeñar el cargo de miembro de mesa durante la jornada electoral del 4 de octubre, participando en la instalación de la mesa, el desarrollo de la votación y el escrutinio de los votos en las 89 935 mesas de sufragio que se instalarán a nivel nacional.

La ONPE también habilitó una consulta para que los electores identifiquen la ODPE a la que pertenece su distrito y obtengan información sobre su proceso electoral.