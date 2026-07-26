Miguel Ángel Torres Morales asumirá la presidencia del Senado para el periodo legislativo 2026-2027 luego de que la lista que encabezó obtuviera 30 votos en la elección de la Mesa Directiva. El representante de Fuerza Popular se impuso por un voto de diferencia frente a la fórmula liderada por Daniel Barragán, que alcanzó 29 adhesiones durante la segunda votación.

La nueva Mesa Directiva de la Cámara Alta estará integrada también por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como primer vicepresidente; Nilza Chacón Trujillo, de Fuerza Popular, en la segunda vicepresidencia; y Estanislao Mancha Pineda, de Renovación Popular, como tercer vicepresidente. Con esta elección, Torres queda al frente del primer Senado del Congreso bicameral restablecido para el periodo 2026-2031.

El senador Miguel Ángel Torres Morales juró como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027. pic.twitter.com/MjpH4U34cq — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 26, 2026





Esta es su trayectoria profesional

Torres Morales es abogado por la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en Gobierno de las Organizaciones por la Universidad de Piura. Su trayectoria profesional estuvo vinculada principalmente a la docencia universitaria en distintas instituciones.

Entre 2006 y 2025 ejerció como profesor en la Universidad de Lima, mientras que también dictó clases en la Universidad San Ignacio de Loyola entre 2018 y 2024. Además, formó parte del cuerpo docente de la Universidad ESAN durante el periodo comprendido entre 2022 y 2025.

Su ingreso a la política electoral ocurrió en las Elecciones Municipales y Regionales de 2014, cuando postuló a la alcaldía de Surco por Fuerza Popular, aunque no logró obtener el cargo. Dos años después, fue elegido congresista de la República para el periodo 2016-2021 como representante de Lima.

Durante su etapa parlamentaria, integró el Congreso hasta su cierre en octubre de 2019. Dentro de Fuerza Popular también ocupó cargos partidarios, como la Secretaría Nacional de Educación, Arte, Cultura, Innovación y Tecnología entre 2018 y 2020, y actualmente se desempeña como apoderado de la agrupación política.

En las Elecciones Generales de 2026, Torres consiguió un escaño en el Senado tras obtener 343 239 votos, cifra que lo convirtió en el candidato más votado para la Cámara Alta. Debido a ese resultado, presidió la Junta Preparatoria encargada de instalar el nuevo Senado y dirigir las primeras actividades del Congreso bicameral.

El legislador también formó parte de la plancha presidencial de Keiko Fujimori, por lo que recibió sus credenciales del Jurado Nacional de Elecciones el pasado 15 de julio. Este martes 28 de julio asumirá además el cargo de segundo vicepresidente de la República electo durante la ceremonia de juramentación presidencial.