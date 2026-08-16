El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el Gobierno acelera las labores de limpieza y descolmatación de ríos ante la posible llegada del Fenómeno de El Niño, con prioridad en la protección de vidas, viviendas y la infraestructura pública y privada.

Vinelli señaló que los trabajos ya comenzaron en Piura, Lambayeque y Tumbes, y que la próxima semana se extenderán a La Libertad, Áncash y Lima . El objetivo es intervenir los puntos críticos antes de que se intensifiquen las lluvias y reducir el impacto de posibles emergencias.

El ministro indicó en RPP que existen 536 puntos críticos que requieren labores de limpieza y descolmatación entre Tumbes y Arequipa. Para acelerar estas acciones, el Ministerio de Economía y Finanzas prevé publicar en los próximos días un decreto de urgencia y otros dispositivos que permitan transferir los recursos necesarios.

Asimismo, Vinelli pidió el apoyo del sector privado para ampliar la cobertura de las intervenciones. Explicó que existen alrededor de 1,900 puntos críticos a nivel nacional, por lo que el Estado requiere colaboración para atender los sectores pendientes y contar con alimentos, agua y equipos para responder ante eventuales emergencias.

Finalmente, el titular del Midagri indicó que también se viene coordinando con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para fortalecer la respuesta ante lluvias intensas y agilizar la instalación de carpas y la entrega de ayuda humanitaria.

Además, adelantó que se emitirá otra norma para permitir a las autoridades involucradas reorientar sus presupuestos hacia las acciones de emergencia.