El Gobierno aprobó un fondo de hasta S/105 millones para subsidiar temporalmente a transportistas de pasajeros y carga, ante el incremento del precio de los combustibles. La medida tendrá una vigencia de tres meses y busca evitar que el alza del diésel genere mayores costos para los usuarios.

El subsidio fue establecido mediante el Decreto de Urgencia N° 007-2026 y contempla dos mecanismos: uno para transportistas a nivel nacional y otro específico para los operadores de Lima y Callao.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que se trata de un apoyo focalizado dirigido a los transportistas que cumplan con los requisitos establecidos. “Los recursos públicos deben llegar a quienes realmente los necesitan”, señaló.

Para el transporte regular de pasajeros y el transporte de carga, el Gobierno otorgará S/4 por cada galón de diésel B5 o B20 adquirido. El beneficio estará vigente entre el 16 de agosto y el 15 de noviembre de 2026, dividido en tres periodos.

Los beneficiarios deberán contar con autorización vigente para prestar el servicio, vehículos habilitados y RUC activo y habido, entre otras condiciones. La compra de combustible deberá acreditarse mediante comprobantes electrónicos y será validada por las entidades competentes.

En Lima y Callao, los operadores autorizados por la ATU accederán a un mecanismo diferente, calculado según los kilómetros efectivamente recorridos. E l subsidio será de S/0,50 por kilómetro para ómnibus, S/0,40 para minibuses y S/0,30 para microbuses.

Para financiar ambos mecanismos se destinarán S/60 millones al META-Nacional y S/45 millones al META-Lima y Callao. Los recursos provendrán de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y tendrán uso exclusivo para esta medida.

El Ejecutivo señaló que la intervención responde al incremento de los precios de referencia del diésel registrado en julio y agosto, en un contexto de volatilidad del mercado energético internacional.

Con el subsidio se busca garantizar la continuidad del transporte y evitar que el aumento de los costos operativos se traslade de manera significativa a los usuarios.

🔵 Ante el incremento internacional de los precios de los combustibles, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, anunció un subsidio focalizado al uso del diésel para el transporte masivo de carga y pasajeros en todo el país, con el objetivo de mitigar su impacto… pic.twitter.com/bq7n9Y6IbA — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) August 15, 2026

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