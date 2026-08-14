El diputado Henry Albañil, del Partido Cívico Obras, asumió la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2028.
La Mesa Directiva del grupo de trabajo quedó integrada además por Jessica Pérez (Juntos por el Perú), como vicepresidenta, y Harvey Colchado (Ahora Nación), como secretario.
Durante su discurso, Albañil afirmó que la comisión actuará con imparcialidad y sin blindajes políticos, con el objetivo de contribuir a mejorar la imagen del Congreso.
“No va a haber ningún blindaje en ningún caso”, sostuvo al señalar que las decisiones se tomarán conforme al Reglamento del Congreso y de la Cámara de Diputados.
El parlamentario anunció que el primer caso que revisará la comisión será el de Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), quien afronta una investigación fiscal por una presunta agresión física y psicológica contra su expareja.
Precisó que, al existir una denuncia formal, el caso pasará a la etapa de investigación.
Respecto a los enfrentamientos registrados por las oficinas del Congreso, Albañil indicó que el caso deberá ser evaluado mediante una “indagación reservada” y aclaró que la decisión corresponderá a los integrantes de la comisión, de acuerdo con el reglamento.