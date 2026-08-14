El diputado Henry Albañil, del Partido Cívico Obras, asumió la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2028.

La Mesa Directiva del grupo de trabajo quedó integrada además por Jessica Pérez (Juntos por el Perú), como vicepresidenta, y Harvey Colchado (Ahora Nación), como secretario.

Durante su discurso, Albañil afirmó que la comisión actuará con imparcialidad y sin blindajes políticos, con el objetivo de contribuir a mejorar la imagen del Congreso.

“No va a haber ningún blindaje en ningún caso”, sostuvo al señalar que las decisiones se tomarán conforme al Reglamento del Congreso y de la Cámara de Diputados.

El parlamentario anunció que el primer caso que revisará la comisión será el de Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) , quien afronta una investigación fiscal por una presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

Precisó que, al existir una denuncia formal, el caso pasará a la etapa de investigación.

Respecto a los enfrentamientos registrados por las oficinas del Congreso, Albañil indicó que el caso deberá ser evaluado mediante una “indagación reservada” y aclaró que la decisión corresponderá a los integrantes de la comisión, de acuerdo con el reglamento.

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados eligió a su Mesa Directiva, quedando así instalada y lista para iniciar sus funciones durante el periodo de sesiones 2026-2028. 🇵🇪 pic.twitter.com/45N1bwpCBH — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 14, 2026