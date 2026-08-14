El alcalde del distrito de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, informó que durante el II Simulacro Nacional Multipeligro se registraron 10 mil personas afectadas y 8 mil 500 damnificados.

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Asimismo, se reportaron 4 mil 300 viviendas afectadas y 3 mil 100 viviendas colapsadas, como parte del ejercicio de preparación ante un eventual sismo de gran magnitud.

La autoridad edil brindó estas declaraciones desde el epicentro del simulacro, ubicado en el colegio Horacio Zevallos Gámez, donde destacó la participación activa de la población y de las instituciones comprometidas con la gestión del riesgo de desastres.Carranza Ventura agradeció el trabajo articulado de la Plataforma de Defensa Civil, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, los voluntarios, estudiantes de las instituciones educativas del distrito, centros de salud y la población en general.

De la misma manera señaló que la jornada se desarrolló con un comportamiento unánime y estuvo a la altura de las expectativas.

“Cada día, la población toma mayor conciencia sobre los peligros a los que estamos expuestos ante un eventual sismo de 8 grados de magnitud u otro desastre natural en nuestro distrito”, expresó.Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la población a mantenerse preparada y contar con una mochila de emergencia debidamente implementada.

También recomendó conversar permanentemente con los integrantes de la familia sobre las medidas de prevención y los protocolos de evacuación, debido a que nadie puede prever cuándo podría ocurrir un desastre o un sismo de gran magnitud.