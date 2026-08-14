La presidenta Keiko Fujimori informó que un sismo de magnitud 8.8 podría haber dejado, según las estimaciones del II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, un total de 10 926 fallecidos, 165 160 heridos, 2 199 818 damnificados y 3 896 967 afectados a nivel nacional .

La mandataria precisó que estas cifras corresponden únicamente a un escenario hipotético planteado para el ejercicio de prevención realizado este viernes 14 de agosto.

El balance también proyect ó 555 859 viviendas destruidas, así como daños en 1 345 establecimientos de salud y 4 173 aulas escolares.

Keiko Fujimori señaló que las estimaciones buscan generar conciencia sobre los riesgos de un terremoto de gran magnitud y evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones ante una emergencia.

Durante su intervención desde la Plaza Mayor de Lima, la presidenta destacó la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos, gobiernos regionales y municipalidades en el simulacro. Asimismo, instó a la población a mantener preparada su mochila de emergencia, identificar rutas de evacuación y establecer puntos de reunión en hogares, centros educativos y lugares de trabajo.

Fujimori también resaltó la importancia de los sistemas de comunicación y alerta temprana puestos a prueba durante la jornada y anunció que el Ejecutivo continuará evaluando las capacidades de respuesta frente a eventuales desastres.

La mandataria destacó la coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y locales para ejecutar los protocolos de emergencia en las diferentes regiones del país.

Finalmente, la jefa de Estado recordó que los recientes movimientos sísmicos registrados en países de la región evidencian la necesidad de mantener una cultura de prevención. En ese sentido, pidió a la ciudadanía participar activamente en los simulacros y adoptar medidas de seguridad que permitan reducir los riesgos ante un eventual terremoto de gran magnitud.

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