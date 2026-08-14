Un sismo de magnitud 4.0 fue reportado este viernes 14 de agosto en la región Ayacucho, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento ocurrió a las 17:29 horas y tuvo su epicentro a 19 kilómetros al sureste de Pausa, en Paucar del Sara Sara, en la región de Ayacucho , sin que hasta el momento se informen daños personales o materiales.

La información fue difundida por el Centro Sismológico Nacional del IGP, entidad encargada de vigilar la actividad sísmica en el país. El reporte también precisó la profundidad del evento y las coordenadas donde se originó.

Según el informe oficial, el movimiento se produjo a una profundidad de 110 kilómetros.

El registro también detalla que las coordenadas del evento corresponden a una latitud de -15.42 y una longitud de -73.25. Estos datos permiten establecer con precisión el punto donde se originó el movimiento sísmico.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0551

Fecha y Hora Local: 14/08/2026,17:29:13

Magnitud: 4.0

Profundidad: 110 km

Latitud: -15.42

Longitud: -73.25

Referencia: 19 km al SE de Pausa, Paucar del Sara Sara - Ayacuchohttps://t.co/i9PwPexjSe — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 14, 2026

Recomendaciones ante un sismo

Ante un evento nuevo sismo, las autoridades recomiendan conservar la calma y dirigirse a las zonas seguras previamente identificadas. Además, recordaron la importancia de brindar apoyo a los menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad durante una evacuación.

Otra de las medidas es mantenerse alejado de ventanas, puertas exteriores, espejos, vidrios y elementos que puedan desprenderse. Si la persona se encuentra en la vía pública, se aconseja tomar distancia de postes y cables eléctricos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a identificar las zonas seguras tanto dentro como fuera de sus viviendas. Además, recomienda contar con un plan familiar que permita actuar de manera organizada en caso de una emergencia.

Entre los implementos básicos que debe contener una mochila de emergencia figuran mascarillas, alcohol, herramientas, alimentos no perecibles y una radio portátil. Estos artículos facilitan la atención de las necesidades esenciales durante las primeras horas posteriores a un desastre natural.

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