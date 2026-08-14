Un sismo de magnitud 8.8, más de 150 trabajadores evacuando sus instalaciones y dos personas heridas formaron parte del escenario desarrollado durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, en el que participó la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad (GRTC).

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Durante el ejercicio, el personal dejó sus áreas de trabajo y se desplazó hacia las zonas seguras establecidas. En medio de la evacuación también se simuló la atención de dos trabajadores heridos, poniendo a prueba la capacidad de reacción y organización frente a una situación de emergencia.El simulacro no se concentró únicamente en la sede principal.

También participaron trabajadores de las zonas de mantenimiento vial y del Centro de Evaluación de Habilidades en la Conducción, donde se replicaron las acciones de evacuación y respuesta.El ejercicio tuvo como referencia un terremoto de gran magnitud y se desarrolló al conmemorarse 19 años del sismo de 7.9 que golpeó Ica en 2007.

Más allá de cumplir con una jornada programada, el simulacro permitió que los trabajadores reconozcan las rutas de evacuación, ubiquen las zonas seguras y practiquen cómo reaccionar ante una emergencia que, en una región sísmica como La Libertad, puede presentarse en cualquier momento.