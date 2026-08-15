Por: Feliciano Gutiérrez

El personal del Área de Policía Fiscal y la División Regional DIVREINT PNP Puno ejecutaron un operativo policial contra el delito aduanero en la modalidad de contrabando, logrando la intervención de un vehículo, la incautación de aproximadamente 27 000 cigarrillos y la detención de tres personas presuntamente vinculadas a estos hechos .

La intervención se realizó en el Puesto de Control Aduanero Cabanillas, durante acciones de control a diferentes vehículos de transporte público que cubren la ruta Juliaca–Arequipa y viceversa.

Durante el operativo, el personal policial intervino un vehículo tipo Volvo, en el que se desplazaban tres personas. Con autorización de los ocupantes, se procedió a verificar la parte posterior de la unidad, donde se visualizaron 27 pacas/cajas conteniendo cigarrillos con la descripción “Golden Beach”, haciendo un aproximado de 27 000 unidades.

Al solicitar la documentación que acreditara la procedencia y el sustento legal de la mercancía, los intervenidos manifestaron no contar con documentación que acreditara su ingreso o traslado legal. Ante esta situación, y conforme a la evaluación preliminar realizada durante la intervención, se procedió a la incautación de la mercancía y del vehículo, así como a la detención de tres personas para las diligencias correspondientes.

Los intervenidos, identificados como M.Q.L. de (48), R.H.Q. O. de (40) y L.H.C.T. de (27), quienes son investigados por su presunta vinculación con el delito aduanero en la modalidad de contrabando.

Según información preliminar proporcionada por personal de Aduanas, la mercancía incautada estaría valorizada en aproximadamente S/ 300 000, mientras que el vehículo intervenido tendría un valor referencial de S/ 250 000, haciendo un monto total aproximado de S/ 550 000.

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