Por fin, el cuadro de Atlético Grau se reencontró con el triunfo y ganar por 1-0, fue suficiente para quedarse con los 3 puntos en disputa, que lo aleja momentáneamente de la zona de abajo.

Un partido que se le tornó difícil en los últimos minutos, donde incluso se le anuló un gol al equipo de Comerciantes Unidos, que le habría significado el empate, tras ir ganando con un gol anotado por Paulo de la Cruz.

Con este triunfo suma 7 puntos en el clausura y se ubica en el noveno lugar, mientras en la tabla acumulada sube al puesto 12 con 23 puntos, por el momento.

Un primer tiempo dividido, donde ambos equipos buscaron generar peligro, pero encontraron bien cerradas sus defensas, despejando el peligro cuando rondaba sus porterías.

Cuando corrían 35 minutos se produjo una polémica, pues los jugadores albos reclamaron una mano dentro del área de los “cutervinos”. Tras revisar el VAR, el referí determinó que no había infracción y decidió mantener su decisión inicial, ante el reclamo de los piuranos.

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CON SUSTO

Para el reinicio del segundo tiempo, el equipo que dirige Gerardo Ameli, se acomodó mejor y salió en busca de conseguir el triunfo.

A los 50 minutos, una jugada que terminó con un centro al área de Comerciantes Unidos, le quedó en los pies de Paulo de la Cruz, quien sacó un potente remate cruzado que terminó venciendo al arquero visitante.

El cotejo comenzó a tornarse más disputado en ambas canchas. En los minutos finales, el equipo visitante tuvo una ocasión inmejorable para encontrar el empate, cuando un centro de Alexis Cossio, su compañero Matías Sen le ganó en el juego aéreo y conectó un cabezazo que terminó dejando la pelota para Alcedo, quien la envió al fondo de las redes.

Sin embargo, la alegría duró poco, pues el VAR determinó que el anotador había estado en posición adelantada.