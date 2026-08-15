El Gobierno de Keiko Fujimori anunció un subsidio focalizado de entre 15% y 20% para la compra de diésel, con el objetivo de aliviar el impacto del incremento de los combustibles en el sector transporte.

La medida tendrá una vigencia de tres meses y estará dirigida a transportistas de pasajeros y carga pesada a nivel nacional , así como, por primera vez, a mototaxistas y transportistas fluviales de la Selva , según indicó la mandataria.

El subsidio no será general para todos los consumidores de combustible, sino que estará dirigido específicamente a los transportistas que cumplan con los criterios establecidos por el Gobierno.

En el caso de los transportistas de pasajeros y carga, la medida será oficializada mediante una norma que se prevé aprobar el sábado 15 de agosto y comenzará a aplicarse en los días siguientes.

Para los mototaxistas y conductores de pequepeques de la Selva , la implementación tomará alrededor de tres semanas adicionales, debido a que primero se deberá elaborar un registro de los potenciales beneficiarios. Según explicó el ministro de Economía, Elmer Cuba, estos transportistas podrán recibir el subsidio de manera focalizada a través de una plataforma tecnológica o mediante un depósito en el Banco de la Nación.

En Lima Metropolitana y Callao también se aplicará el beneficio, aunque tendrá un ajuste técnico relacionado con los kilómetros recorridos. El ministro Cuba precisó que este mecanismo no modificará el porcentaje ni el monto del subsidio, y descartó recurrir a una reducción generalizada del precio de los combustibles, debido a que una medida de ese tipo también favorecería a los grandes consumidores.

La presidenta Keiko Fujimori sostuvo que la decisión responde al fuerte incremento de los combustibles, atribuido principalmente al alza internacional del petróleo y al conflicto en Medio Oriente. “Como Gobierno estamos en la obligación de tener respuestas cuando esas causas externas afectan la economía y la calidad de vida de nuestros compatriotas”, afirmó.

El precio mayorista del diésel B5 UV pasó de S/12,14 por galón el 24 de febrero a hasta S/24,66 el 11 de agosto, un incremento superior al 103%, según datos de Petroperú y Repsol.

Elmer Cuba señaló que el petróleo pasó de cotizar alrededor de US$60 a US$100 por barril desde marzo, situación que elevó los costos de los combustibles en el mercado nacional.

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