Indonesia instó a los residentes de las zonas costeras de la isla de Flores a evacuar de inmediato hacia terrenos más elevados tras un terremoto de magnitud 7.7 que desencadenó una alerta de tsunami.

“Instamos encarecidamente a nuestras comunidades a lo largo de la costa norte de Flores y en las zonas del sur, en las islas del sur y en toda la región sur, a que lleven a cabo una autoevacuación de inmediato”, dijo Abdul Muhari, funcionario de la agencia nacional de desastres BNPB.

Los residentes deben “alejarse de la costa, ya sea adentrándose más de dos kilómetros tierra adentro o subiendo a zonas montañosas de más de 10 metros de altura” , dijo a la cadena local Kompas TV.

Como se sabe, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes la costa de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que situó el epicentro a unos 62 kilómetros al noroeste de la localidad de Ende, en la isla de Flores, y a 162 kilómetros al este-noreste de Labuan Bajo.

El sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, según los datos del USGS, y hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales.

(Foto: SELO / AFP)

Indonesia se encuentra en el llamado ‘Anillo de Fuego del Pacífico’, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica debido a la convergencia de varias placas tectónicas.

El archipiélago, formado por más de 17.000 islas, registra con frecuencia terremotos de gran magnitud.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad