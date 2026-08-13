El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, reapareció públicamente acompañado de los militantes de dicho partido en el Cercado de Lima, luego de permanecer en la clandestinidad cerca de dos años y diez meses.

El exgobernador de la región Junín participó en una actividad por el aniversario de su partido, en medio de la reciente comunicación de Interpol sobre el retiro de una orden internacional de ubicación y captura en su contra.

Se trata de la primera aparición pública de Vladimir Cerrón luego de estar con paradero desconocido desde 2023. El fundador de Perú Libre estuvo acompañado de su hermano, el exparlamentario Waldemar Cerrón, y otros militantes, y aseguró que siempre estuvo en territorio peruano.

“Quiero mencionar a los peruanos que me escuchan por esta vía que siempre he permanecido en territorio peruano, como lo he manifestado”, afirmó el exgobernador de Junín.

Añadió que “siempre se ha dado la información precisa de parte de los congresistas y del partido”, dijo.

Como se sabe, la Policía Internacional informó al Poder Judicial que eliminó de su base de datos la orden de ubicación y captura internacional que había sido emitida contra Vladimir Cerrón en el marco de una investigación preparatoria por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre entre 2008 y 2021.

Niega ayuda de Dina Boluarte

Asimismo, Vladimir Cerrón se refirió al denominado caso Mikonos y lo calificó como un “cuento” que, según afirmó, habría sido utilizado para justificar el pago de viáticos durante las diligencias de búsqueda.

“Antes de recibir una ayuda de Dina Boluarte, hubiera sido mejor entregarse (...) no he recibido ninguna ayuda de la señora, y ese caso de Mikonos es todo una telenovela, es todo un cuento. Es un tema armado con fines mediáticos y fines incluso económicos, de quedarse con los viáticos que han desplegado , porque tengo entendido que han sido más de dos millones de soles que han ido a parar finalmente a los bolsillos de quienes han hecho el operativo”, refirió sobre una presunta ayuda por parte de la exmandataria cuando estuvo en la clandestinidad.

Además, el fundador de Perú Libre negó que haya estado recientemente en una fiesta en Huancayo. “Sí he estado (...) hace diez años”, refirió.

“Esto ha sido una agresión”

Consultado sobre si recibió apoyo de alguna autoridad policial o judicial para evitar ser ubicado durante el tiempo que permaneció en la clandestinidad, Vladimir Cerrón negó esa posibilidad.

“Yo no he tenido ninguna protección de los entes policiales, ni de los entes mediáticos ni de los entes jurídicos. Esto ha sido una agresión, una conspiración sistemática sobre las espaldas del partido”, sostuvo el líder de Perú Libre.

Indulto a Pedro Castillo

Cerrón también expresó su respaldo a un eventual indulto para el expresidente Pedro Castillo.

A su juicio, el exmandatario “ha estado preso lo suficiente”.

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