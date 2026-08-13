El Pleno de la Cámara de Diputados sesionará este jueves 13 de agosto, desde las 4:00 p. m., para aprobar el cuadro nominativo de las comisiones legislativas y no legislativas correspondientes al periodo anual de sesiones 2026-2027.

La convocatoria fue dispuesta por el titular de la Cámara de Diputados, Óscar Reto Otero, a través de la Oficialía Mayor, que citó a todos los diputados para la sesión plenaria.

El único punto de la agenda será la aprobación de la conformación de las comisiones ordinarias legislativas , así como de la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo y la Comisión de Acusaciones Constitucionales.

La decisión se adoptará luego de que la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados otorgara su conformidad al cuadro nominativo durante su sesión de este miércoles.

La distribución de las comisiones fue establecida de acuerdo con el criterio de proporcionalidad entre los distintos grupos parlamentarios.

Con la aprobación del Pleno, quedará definida la composición de las comisiones que tendrán a su cargo el estudio y debate de iniciativas legislativas y otras funciones durante el periodo 2026-2027.

La Cámara de Diputados del Congreso se reunirá en sesión plenaria el jueves 13 de agosto, desde las 4:00 p.m. pic.twitter.com/awLUikbrnY — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 12, 2026

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